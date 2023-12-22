Yayın Yüksek Kurulu'nun “Medya sektörü ile buluşma ve lisans takdim töreni” dün yapıldı. Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile eşi Sibel Tatar, Yayın Yüksek Kurulu Başkanı Feyzi Hansel, Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin ve medya sektörü çalışanları katıldı.

Törende, Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Yasası’nın değiştirilmesi sonrası pek çok web TV ve platformların lisansları da takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada,

kendisinin de medya sektöründen geldiğini ve sektördeki sıkıntıları bildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, yayınlar yapılırken, saygı sınırlarının aşılmaması gerektiğini ifade ederek, insan haklarına aykırı, ciddi ve şiddetli yayınların doğru olmadığını vurguladı. Tatar, bu konuda yasaların da gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin de konuşmasında, görevlerini yaparken, siyasi iradenin gücünü ve karşılıklı iş birliğini dikkate aldıklarını söyledi.

Yayın Yüksek Kurulu Başkanı Feyzi Hansel de törende konuşmasında, geçen yıl yapılan yasa değişikliği ile pek çok web TV’nin ve platformların lisans sahibi olduğunu söyledi. Konuşmasında Kıbrıs Türk halkının geçmişte verdiği varoluş mücadelesini hatırlatan Hansel, “O yıllarda şimdiki medyanın gücü olsaydı, Kıbrıs Türk halkı sesini dünyaya daha iyi duyururdu.” Dedi.

Konuşmaların ardından, lisans takdim töreni yapıldı.