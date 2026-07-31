Yayın Yüksek Kurulu(YYK) Başkanı Salih Can Doratlı, Tekin Birinci’nin vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Doratlı mesajında şu ifadeleri kullandı: "Medya ve ticaret alanındaki girişimciliğiyle ülkemize önemli katkılar sunan merhum Tekin Birinci’ye Allah’tan rahmet diliyor; çalışkanlığı, üretkenliği ve toplum nezdinde bıraktığı saygınlığıyla daima hatırlanacağına inanıyorum. Şahsım ve Yayın Yüksek Kurulu Üyeleri adına, başta Sayın Ertan Birinci olmak üzere, Birinci ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Mekânı cennet olsun"