Türkiye’deki Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, beraberindeki heyet üyeleri Azmi Karamahmutoğlu ve eski Türkiye Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel ile birlikte Milliyetçi Demokrasi Partisi’nin (MDP) misafiri olarak akşam yemeğinde bir araya geldi.

MDP’den yapılan açıklamaya göre, buluşmanın Türk milliyetçiliği ortak paydasında samimi bir atmosferde gerçekleştiği, KKTC’nin mevcut durumu ve önlerindeki süreçte izlenebilecek milli politikalar üzerine fikir alışverişi yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, toplantının iki partinin de Türk dünyasının birlik, bağımsızlık ve geleceği konusunda ortak duyarlılığını bir kez daha ortaya koyduğu verimli bir istişare ortamı olarak değerlendirildiği belirtildi.