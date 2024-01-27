2024 Türkiye Yaş Grupları Satranç Şampiyonasından KKTC’ye milli takım sevinci.

20-27 Ocak 2024 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonasına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden katılan 18 yaş kızlar kategorisinde yarışan Zehra Ece Ermemiş Türkiye 4.sü olarak milli takıma girmeye hak kazanarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etti.