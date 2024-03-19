Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonunun düzenlediği takımsal darts liglerine önceki akşam (Pazartesi) yapılan 14. Hafta Süper lig karşılaşmalarıyla devam edildi. Ligin zirvesindeki Gönyeli Darts Birliği konuk olduğu Cihangir Avcılık Atıcılık Birliği ile 8-8 berabere kalarak liderliği tekrardan deplasmanda Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü’nü 11-5 skorla geçen Minareliköy Spor Kulübü’ne kaptırdı. Önceki haftalarda toparlanma sinyalleri veren Başkent ekibi Lefkoşa Darts Birliği konuk ettiği Diamond Child Darts Derneği’ni 10-6 yenerek ligdeki ilk galibiyetini almış oldu.

Gecede alınan sonuçlar ve oluşan puan tablosu şöyle;

Beyarmudu Belediyesi:9 - Güzelyurt Darts Birliği:7

Gönyeli Spor Kulübü:14 - Cihangir Spor Kulübü:2

Lefkoşa Darts Birliği:10 - Diamond Child Darts Derneği:6

Cihangir Av. Atıcılık Birliği:8 - Gönyeli Darts Birliği:8

Gönyeli Av. Atıcılık Kulübü:5 - Minareliköy Spor Kulübü:11