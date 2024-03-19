Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen 129.Taekwondo Renkli Kuşak sınavları önceki gün (Pazar) Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı.
Yapılan sınavlarda başarılı olanlar açıklandı.
8.Gıp Sarı Kuşak Kazananlar
Sümeyye Doğru, Elif Su Kartal, Ahmet Söker, Arda Yavuzeş, Mahmut Demir, Ömer Demir
7.Gıp Sarı Yeşil Kuşak Kazananlar
Riana Marchuk, Asel Demir
6.Gıp Yeşil Kuşak Kazananlar
Nihal Yeleğen, Larin Zabitoğlu, Moskvina Anna, Melisa Türkmen, Emir Talha Keklik, Azra Güler Karataş, Hatice Gelen
4.Gıp Mavi Kuşak Kazananlar
Yusuf Tuğra Mertgenç, Muhammed Mustafa Mertgenç, Mustafa Kemal Çağlar,Hira Rahme Çetinkaya, Ali Kencebay
2.Gıp Kırmızı Kuşak Kazananlar
Baran İlhan Dinçkuyucu, Feyza Emine Şahin, Doğuhan Selmanoğulları, Yağız Arkın Akalın, Karan Arkın Akalın, Ela Yağızsoy, Yağız Sarıkurt, Melis Mina Kızıltaş
1.Gıp Kırmızı Siyah Kuşak Kazananlar
Tuvana Yeleğen, Utku Kavin Yeleğen