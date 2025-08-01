1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’nde tören düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bazı milletvekilleri, askeri erkan, polis teşkilatından temsilciler, mücahitler ve diğer yetkililer katıldı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar ve Cumhurbaşkanı Tatar konuşma yaptı.

16 km’lik mukavemet yol koşusunda dereceye girenlere madalyalarının takdim edilmesi sonrasında tören sona erdi.

-Tatar: “1 Ağustos tarihi bir gün”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada, 1 Ağustos’un tarihi bir gün olduğunu vurgulayarak, 1 Ağustos 1571’de Kıbrıs’ın fethedildiğini kaydetti. Fethedilmesinden sonra adanın 300 yılı aşkın Osmanlı hakimiyetinde olduğunu dile getiren Tatar, üç asır Osmanlı hakimiyetinde kalan bu kritik ve önemli adanın Rum ve Yunanlılar tarafından nüfus oyunlarıyla Yunanistan’a bağlanmak istendiğini ifade etti.

1 Ağustos 1958’de Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) kuruluşuyla Kıbrıs Türkü’nün direnişe geçtiğini kaydeden Tatar, geçen günlerde bir yetkilinin, EOKA ile TMT’yi benzettiğine değinerek, “EOKA katil, EOKA masum Kıbrıs Türk halkını, insanlarımızı evlerinden, yerlerinden alıp, çukurlara gömen, onları vuran, katleden bir zihniyetin ürünü” dedi.

TMT’nin ise masum insanların savunulması, halkın direnebilmesi için kurulduğunun altını çizen Tatar, “Türk Özel Harp Dairesi ve Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı TMT’yi sen EOKA’ya benzetemezsin” diyerek, yapılan benzetmeyi kınadı.

1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda TMT’nin büyük katkısı olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, TMT’nin, Kıbrıs Türk halkına gerek askeri gerek devletleşme adına destek verdiğini söyledi.

Türkiye’nin eski Başbakanı Adnan Menderes ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, Kıbrıs Türk halkının Varoluş ve Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı anan Tatar, 1960 ortaklık anlaşmasında Türkiye’nin garantör ülke olduğunu belirtti. Türkiye’nin tek taraflı müdahale hakkının çok önemli olduğunu vurgulayan Tatar, “Türkiye, tek taraflı müdahale hakkını tescil edince biz kurtulduk” dedi.

15 Temmuz 1974 darbesinden sonra 20 Temmuz 1974’te anavatan Türkiye’nin müdahalesini yaptığını ve Mücahitlerle “74 destanının” yazıldığını kaydeden Tatar, Barış Harekatı’nın ardından 1 Ağustos 1976’da TMT’nin görevini sonlandırarak, GKK’ya devrettiğini dile getirdi.

-"Herkesin aklıselim olması gerekir"

İsrail'li bazı yetkililerin Kuzey Kıbrıs’la ilgili söylemlerine de değinen Cumhurbaşkanı Tatar, “51 yıldır burada barış var, huzur var, güvenlik var. Kimsenin haddine değildir bu ortamı bozmak. Bu ortamı bozmak Rumların da işine gelmez” diye konuştu. Tatar, her iki halkın da gelecekte daha müreffeh yarınlara ulaşması için herkesin aklıselim olması gerektiğini ifade etti.

Karşı tarafın iki devletli siyaset için “altı boş” dediğini dile getiren Tatar, “Bu halkın neler çektiğini, ne acılar yaşadığını ve geçmişte uluslararası anlaşmalardan kaynaklı egemenlik hakkının ne olduğunun farkında değiller” dedi.

İki devletli siyasetin altının dolu olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, bunu en üst düzeyde Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle bütün dünyayla paylaşmanın huzuru ve mutluluğu içerisinde olduğunu söyledi. Son beş yılda her yerde KKTC’nin adının duyurulduğunu belirten Tatar, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Kıbrıs’ta bir anlaşma olacaksa, Kıbrıs Türklerinin devletinin o anlaşmanın bir parçası olması gerektiğini Birleşmiş Milletler, Türk Devletleri Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı’nda söylediğine dikkat çekti.

-“Biz anavatanın garantörlüğünden asla taviz vermemeliyiz”

“Son beş yılda bu siyaset daha da zemin kazanmıştır” diyen Tatar, federasyona geri dönülmesinin geri adım ve egemenlik noktasında iddiaların zafiyete uğraması anlamı taşıyacağını kaydetti. Mustafa Akıncı’nın Cumhurbaşkanı olduğu dönemdeki “garantörlükler tabu değildir” açıklamasını eleştiren Tatar, “Bu aslında büyük bir zafiyettir” dedi. Kıbrıs Türk halkına sormadan bu açıklamanın yapılmasının büyük bir yanlış olduğunu belirten Tatar, “Çünkü siz ona kapı açıyorsunuz” diye konuştu.

Tatar, “Biz anavatanın garantörlüğünden asla taviz vermemeliyiz… Bizlerin teminatı, güveni, her türlü huzuru için Türk askerinin adadaki varlığı bizler için kırmızıçizgidir” vurgusu yaptı.

Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş hakkında yazılan ve tepkilere neden olan kitabı “utanç kitabı” olarak niteleyen Tatar, Denktaş’ın, “Devlete ve egemenliğe sonuna kadar sahip çıkacaksınız” vasiyetine dikkat çekti.

Temsil ettiği siyasete hükümetin tam destek verdiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin tam desteğiyle sürdürülen bu siyasetin sandıkta onay göreceğine inanç belirtti. AB çatısı altındaki federasyonun, Türkiye’nin adadan çekilmesini ve garantörlüğünü, AB’nin denetim mekanizmalarına bırakmasını öngördüğünü ifade eden Tatar, “Bu kadar yıldan, acılardan, şehitlerden sonra buna inanmak, buna güvenmek Kıbrıs Türk halkının aşağılanması anlamındadır. Biz asla böyle bir oyuna gelmeyeceğiz” dedi.

Sağlanan istikrar ve Türkiye ile imzalanan Ekonomik ve Mali İş birliği protokolleriyle yatırımların devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Bunlar KKTC’nin geleceği için önemli projelerdir” dedi.

-“Yolumuz mücahidin yoludur, yolumuz TMT’nin yoludur”

“Ne mutlu bize ki büyük milletin ayrılmaz ve kopmaz bir parçası olarak Doğu Akdeniz’in bu çalkantılı, tehlikeli, kritik bölgesinde başımız dik, bayraklarımızın altında yaşayabiliyoruz” diye konuşan Tatar, “Yolumuz mücahidin yoludur, yolumuz TMT’nin yoludur, yolumuz hep birlikte oluşturduğumuz onurlu siyasetin yoludur” dedi.

-Bayar: “TMT, Kıbrıs’ın Kuvayi Milliyesi’dir”

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar da, 1 Ağustos’un, Kıbrıs Türk tarihinde üç altın olayın yıl dönümü olduğunu belirtti.

Kıbrıs’ın, 1 Ağustos 1571’de 80 bin şehit verilerek, fethedildiğini ve Türk vatanı yapıldığını ifade eden Bayar, adada, Venedik hakimiyetinin sona erdiğini ve Doğu Akdeniz’in Türk gölü haline geldiğini kaydetti. 1 Ağustos’un, bu zorlu fethin 454’üncü yıl dönümü olduğunu belirten Bayar, Kıbrıs’ın 307 yıl Türk hakimiyetinde kaldığını söyledi.

Kıbrıs Türk mücadele tarihinde çok önemli ve geleceği şekillendiren bir diğer olayın ise 1 Ağustos 1958’de TMT’nin kurulması olduğuna dikkat çeken Bayar, TMT’nin, EOKA terör örgütünden üç yıl sonra tüm ada sathında kurulduğunu ve Kıbrıs’ta Türk varlığının korunmasını sağladığını vurguladı.

TMT’nin, 21 Aralık 1963 Kanlı Noelinden sonra en zor şartlarda Kıbrıs Türklerinin, milli kurtuluş örgütü olarak, Rumların Enosis hayallerine geçit vermediğinin altını çizen Bayar, Barış Harekatı’nın birinci ve ikinci aşamasında, TMT’nin yarattığı Mücahit ordusunun, Mehmetçik ile kucaklaşarak, harekatın başarıya ulaşmasında büyük katkıları olduğunu ifade etti.

Bu kadar yıl sonra TMT’ye dil uzatanlar olduğunu, EOKA ile bir tutulduğunu dile getiren Bayar, “TMT, Kıbrıs’ın Kuvayi Milliyesi’dir” dedi.

TMT’nin, Mutlu Barış Harekatı sonrasında 1 Ağustos 1976’da görevini sonlandırarak, GKK’ya devrettiğini ifade eden Bayar, 1 Ağustos’un, aynı zamanda GKK’nın 49’uncu kuruluş yıl dönümü olduğuna işaret ederek, “Kıbrıs’ta Türklüğün ilelebet yaşama temellerinin atıldığı gündür 1 Ağustos. Tüm halkımıza kutlu olsun” dedi.