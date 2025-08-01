Lefkoşa’da polis tarafından düzenlenen “Gürz” operasyonunda 2 tabanca, şarjör ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa’da Kuzey Çevre Yolu üzerinde dün Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekipleri tarafından bir ağaç altına bırakılan 9 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör ile içerisinde 5 adet canlı mermiyi aracıyla almaya gelen S.A.(E-19) ve M.S.A.’yı (E-26) suçüstü tespit ederek tutukladı.

Polis, yürütülen ileri soruşturmada, tabancayı ağacın altına bıraktığı tespit edilen H.Ç.’nin (E-27) de tutuklandığını açıkladı.

S.A. ve M.S.A.’nın Gönyeli’deki ikametgahta yapılan aramada ise, tasarruflarında bir adet 9 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör ile birlikte içerisinde takılı olan toplam 9 adet canlı mermi, ayrıca paketler içerisinde 9 mm çapında 225 adet ve 7.65 mm çapında 150 adet olmak üzere, toplam 375 adet canlı tabanca mermisi bulundu.

Soruşturma devam ediyor.