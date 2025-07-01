Girne'de, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 99. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının ardından 1926 yılında yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu'nun kabulüyle, Türkiye’nin denizlerindeki hakimiyetini ilan etmesi nedeniyle kutlanan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı töreni, Girne Kordonboyu’nda yer alan Atatürk Büstü önünde yapıldı.

Törende, Girne Kaymakamı Revin Gürler, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı yetkilileri, Girne Belediyesi As Başkanı Haşim Yücel, bazı siyasi parti, kurum, kuruluş, okul ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile askeri erkan hazır bulundu.

Tören, Atatürk Büstü’ne çelenklerin konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle başladı.

Törende, Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan Deniz Teğmen İbrahim Çengel günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Deniz Teğmen İbrahim Çengel, konuşmasında, 1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu’nun Kurtuluş Savaşı’nın denizlerdeki bir diğer zaferi olduğunu kaydederek, bu kanun ile Türk denizciliğinin ekonomideki değişmez yerini aldığını ve denizlerin yabancıların tekelinden kurtarıldığını vurguladı.

Çengel, KKTC’de ise 2003 yılında çıkan “KKTC ile TC arasında Denizcilik Anlaşması Yasası” ile Kıbrıs Türk halkına KKTC Mavi Vatanı’nda bu hakkın verildiğini belirtti.

1974 yılında gerçekleştirilen Mutlu Barış Harekatı’nın ardından sıfırdan başlayan Kıbrıs Türk Denizciliği’nin tüm engelleme ve ambargolara rağmen önemli aşamalar kat ettiğine dikkat çeken Çengel, “KKTC’nin mütevazı fakat ülkesine yaptığı hizmetler açısından çok önemli olan deniz ticaret filosu, bugün ülkemizin dışa açılan kapısının oluşturmaktadır.” dedi.

Ulu Önder Atatürk’ün “Denizciliği Türk’ün büyük milli ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız.” sözünü anımsatan Çengel, Türk denizcilerinin kıyılarda Türk ulusunun haklarını koruyarak, uluslararası denizlerde ve limanlarda bayrağı dalgalandırarak, ekonomiye, sanayiye ve savunmaya katkıda bulunmaktan mutluluk duyduğunu vurguladı.

Deniz Teğmen Çengel, Türk denizciliğinin gelişmesine katkı koyanlara şükranlarını sundu, denizcilerin ve tüm halkın bayramını kutladı.

Tören, The English School Ortaokulu öğrencisi Ada Karataş’ın “1 Temmuz Denizcilik Bayramı” isimli şiiri okumasıyla sona erdi.

- TCG Karadeniz Ereğli Karakol Gemisi ziyarete açık

Bu arada, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nnedeniyle, 10.00-17.00 saatleri arasında, TCG İmbat Hücumbotu (P-335) Gazimağusa Ticari Limanı’nda; TCG Karadeniz Ereğli Karakol Gemisi (P-1214) ise Girne Turizm Limanı’nda ziyaret edilebilecek.