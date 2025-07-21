Polis, 14-20 Temmuz döneminde 17 yangın, 34 de özel servis olayı meydana geldiğini belirtti.

Polisten yayımlanan haftalık itfaiye raporuna göre, 14-20 Temmuz döneminde meydana gelen 17 yangında 1 milyon 490 bin TL zarar meydana geldi.

Yangınların muhtemel çıkış nedenleri elektrik kaynaklı kısa devre, söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, aracın motor bölümünde oluşan akaryakıt kaçağının sıcak aksamlara damlayıp alevlenmesi, güneş ışınları, gaz kaçağı ve baca içerisinde biriken yağ kalıntılarının ısınıp alevlenmesi olarak sıralandı.

Özel servis olayları ise şöyle: “Yangına karşı tedbir alma, asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, araçların motor bölümleri ile içerisinde mahsur kalan kedilerin kurtarılması, bahçede mahsur kalan şahısların kurtarılması, bahçe çitleri içerisine sıkışan köpeğin kurtarılması, yol güvenliği sağlanması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması”