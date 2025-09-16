Yaklaşık 168 muhtar Türkiye’ye gitti. Muhtarların, Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşmesi bekleniyor.

Ziyaretin Cumhurbaşkanlığı seçim süreci öncesinde gerçekleşmesi dikkat çekti. Edinilen bilgilere göre, söz konusu randevunun yaklaşık bir yıl önce talep edildiği, ancak görüşme tarihinin şimdi verildiği ifade edildi.

Öte yandan bazı muhtarların, randevu tarihinin Cumhurbaşkanlığı seçimine yakın olmasını gerekçe göstererek heyete katılmadığı öğrenildi.