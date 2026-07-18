Çatalköy'de bir ikametgahın garajında park halinde bulunan otobüste çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 22.50 sıralarında Şht. Kamil Dimililer Caddesi üzerinde park halinde bulunan TAA 477 C plakalı otobüsün, muhtemelen makine bölümündeki elektrik aksamlarında meydana gelen kısa devre nedeniyle yanmaya başladığı belirtildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, otobüsün makine bölümündeki elektrik aksamı, kabloları ve plastik parçaları yanarken, motor kapağı, ön çamurluklar ile ön farlar ise ısıdan zarar gördü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.