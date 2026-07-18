İskele’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, kokain ve hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ele geçirildi, iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 05.15 sıralarında İskele Long Beach bölgesinde devriye yapan İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri, şüpheli hareketler sergileyen B.Ö. (E-32) ile C.K. (K-32)’nin üzerlerinde ve araçlarında arama yaptı.

Aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde ile içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 3 parça folyo kağıdı tespit edilerek emare alındı.

Yürütülen ileri soruşturmada, zanlıların İskele’de 11 ayrı noktaya bıraktıkları tespit edilen yaklaşık 22 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile 3 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde de bulundu. Maddeler emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklanırken, polis soruşturmasının devam ettiği bildirildi.