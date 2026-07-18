Bakanlar Kurulu, Yurttaşlık Yasası uyarınca gerekli koşulları yerine getiren ve vatandaşlık bekleyen 131 kişinin KKTC vatandaşlığına alınmasını onayladı.
Resmî Gazete'de yayımlanan kararlarda, kamuoyunun yakından tanıdığı isimler de yer aldı. Vatandaşlığı onaylananlar arasında AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ile eski Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek de bulunuyor.
Vatandaşlığı onaylanan kişiler şöyle:
- Barış Ziba
- Leyla Sezginer
- Dr. Erman Balıkçı
- Nimet Aslan
- Esma Avunç
- Hatice Yanar
- Nisan Alin Sarı
- Elif Durmaz
- Eylem Bayır
- Esra Biricik
- Umut Birsen
- Ömer Akın
- Emine Nur Gezer
- Deniz Çakmaz
- Hayriye Karalar
- Selma Tokgöz
- Mustafa Bozoğlan
- Eylem Binbay
- Esra Özbay Personn
- Aelike Hayta
- Aslı Metekol
- Hayriye Karakaya
- Ozan Kırtay
- Günay Kirez
- Abdulkadir Karadağ
- Feryal Milli
- Onur Kıcalı
- Seyfi Gök
- Serdal Yıldırım
- Mustafa Göktaş
- Engin Aener
- Levent Uzun
- Toghrul Abbasov
- Seval Noyan
- Mehmet Nuri Muhtar
- Ayşegül Acar
- Kadriye Beyazıt
- Özkan Kocakara
- Tayyip Gökkaya
- Davut Gürses
- Zeki Yoldaş
- Şefik Çek
- Ahmet Pilatin
- Recai Doğru
- İbrahim Yalçın
- Hatice Benis Sabır
- Leman Beste Ezgi
- Defne Yeniköşker
- Abdulgani Can Horuz
- Özcan Aydın
- Merve Noyan
- Halil İbrahim Düzgören
- Asena Veziroğlu
- Yağmur Seyis
- Erhan Sezer
- Celal Göçer
- Tahir Timsar
- Nezhmie Nedzhatin Kabil
- Esra Aydın
- Daria Bgantseva
- İbrahim Doğru
- İpek Açıkgöz
- Mehmet Kurban
- Doç. Dr. Fazlı Levent Umur
- Nazlıcan Ay
- Pelin Derun
- Dumitru Cebotari
- Yasemin Akgül
- Vahit Doğu Erdener
- Nursen Bulut
- Selin Tursun
- Fazal Malik
- Sükriye Önlen
- Tayfun Bayın
- Mehmet Şahin
- Nigara Hallyyeva
- Cihan Avunduk
- Ayhan Avunduk
- Sra Bahram Vala
- Irmak Umut Güler
- Dr. Hilal Horozoğlu
- Ceyhun Irmakcan
- Oğuz Seçmen
- Gizem Okşar
- Mustafa Kırar
- Nuran Ataçay
- Suaya Bayrakçı
- Prof. Dr. Elif İjlal Çekirdekçi
- Meryem Asla
- Tolga Ereli
- Ali Can Haddur
- Adem Seçen
- Cansu Hızarcı
- Semiha Budak
- Yhlas Karayev
- Yakup Dolğun
- Neşe Ormancı
- İlyas Özkıvanç
- Abdullah Yüksek
- Emir Ali Güler
- Feyzullah Özkıvanç
- Beytullah Deniz
- Emine Yılmaz
- Fulya Şanverdi
- Zeynep Güneri İzol
- Nisa Dila Güder
- Dilşad Güder
- İlknur Karabıyıklı
- Prof. Dr. Lütfi Eroğlu
- Gürkan Öztürk
- Meryem Bayraktar
- Natallia Blakhotsina
- Arif Koç
- Toprakcan Orcan
- Alina Musaieva
- Mudasser Siddique
- Sultan Kara
- Özlem Rodoplu
- Hasan Aras
- Tayfun Yıldırım
- Seyed Amir Hossein Mir Sharafi
- Giulnaza Bazarova
- Enes Taçoral
- Erden Miray Yazgan
- Ercan Gülden
- Hamza Taşan
- Hüseyin İpekçioğlu
- Cemil Çiçek
- Halil İbrahim Güleç
- Orhan Erdem
- Prof. Dr. Ali Aydın