Bakanlar Kurulu, Yurttaşlık Yasası uyarınca gerekli koşulları yerine getiren ve vatandaşlık bekleyen 131 kişinin KKTC vatandaşlığına alınmasını onayladı.

Resmî Gazete'de yayımlanan kararlarda, kamuoyunun yakından tanıdığı isimler de yer aldı. Vatandaşlığı onaylananlar arasında AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ile eski Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek de bulunuyor.

Vatandaşlığı onaylanan kişiler şöyle: