Kıbrıslı Türk açık su yüzücüsü Hasan İlker, yaklaşık 15 kilometrelik Cebelitarık Boğazı parkurunu 3 saatte başarıyla tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı. İlker, bu zorlu parkuru geçen ilk Kıbrıslı sporcu olarak tarihe geçti.

Avrupa ile Afrika kıtalarını birbirinden ayıran, güçlü akıntıları ve yoğun gemi trafiğiyle dünyanın en zorlu açık su parkurlarından biri olarak kabul edilen Cebelitarık Boğazı'nı başarıyla geçen İlker, bu derecesiyle Kıbrıs adına gurur verici bir başarı elde etti.

İlker, bu tarihi geçişin ardından, "Bu başarı sadece benim değil, tüm Kıbrıs'ın başarısıdır.