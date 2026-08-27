Üstel: “Sporda çocuklarımızı, eğitimde üniversitelerimizi hedef alan bir anlayışla nasıl güven yaratacağız?”
Üstel: “Sporda çocuklarımızı, eğitimde üniversitelerimizi hedef alan bir anlayışla nasıl güven yaratacağız?”
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