Cumhuriyet Meclisi'nin davetiyle adada bulunan Almanya Federal Meclis’i Milletvekili Maximillian Krah, Demokrat Parti’yi (DP) ziyaret etti.

DP Genel Sekreteri ve Girne Milletvekili Serhat Akpınar, yazılı açıklamasında, Krah’ın DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, kendisi ve parti üst yönetimi tarafından karşılandığını ifade etti. Akpınar, ayrıca görüşmeye Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy’un da katıldığını kaydetti.

Akpınar, görüşmenin samimi, sıcak ve yapıcı bir ortamda geçtiğini belirterek, Kıbrıs müzakere süreci, Kıbrıs Türk halkının yaşadığı sorunlar ve çözüm sürecine ilişkin görüşlerini kapsamlı biçimde değerlendirdiklerini aktardı.

Görüşmede Kıbrıs sorunu sürecinin bugünün oluşan koşulların ötesinde, tarihsel bütünlüğü içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini belirttiklerini ifade eden Akpınar, “Ayrıca Annan Planı’ndan Crans-Montana’ya ve bugüne kadar Kıbrıs Türk tarafının ortaya koyduğu çözüm iradesini hatırlatarak, buna rağmen Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyonların devam etmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladık.” dedi.

- “Bilim, eğitim ve spor; siyasi mücadelelerin dışında tutulması gerekiyor”

Akpınar, taşınmaz mallarla bağlantılı tutuklamalardan uluslararası alandaki engellemelere, üniversiteler ve bilim insanlarının karşılaştığı dışlayıcı uygulamalara kadar uzanan yaklaşımın; iki toplum arasındaki güvene ve çözüm arayışlarına zarar verdiğini söylediklerini de kaydetti.

“Gelecekte yan yana yaşayacak olan bizler değil miyiz? Öyleyse Kıbrıs Türk halkının çocuklarını, gençlerini, üniversitelerini, bilim insanlarını, iş insanlarını ve kurumlarını dünyadan soyutlamak neden?” diye soran Akpınar, özellikle bilimin, eğitimin ve sporun siyasi mücadelelerin dışında tutulması gerektiğini belirttiklerini kaydetti.

Akpınar, “Bilimin, sporun, sanatın milliyeti olmadığı gibi ambargosu da olamaz” diyerek, diyalog, müzakere, güven artırıcı önlemler ve barışçıl diplomasiyi desteklemeye devam edeceklerini ifade ettiklerini söyledi.

Kalıcı barışın karşılıklı saygı, eşitlik ve adalet temelinde kurulabileceğinin izah ettiklerini dile getiren Akpınar, Krah’ın ziyaretini, Kıbrıs Türk halkının görüşlerinin Almanya’da ve Avrupa’da daha iyi anlaşılması, Kıbrıs Türk halkına yönelik izolasyonların aşılması ve Kıbrıs meselesine daha dengeli bir yaklaşım geliştirilmesi açısından değerli bulduklarını ifade etti.

Kıbrıs’ın geleceğine yeni duvarlar örerek doğru bir zeminde ilerlemenin sağlanamayacağını kaydeden Akpınar, “Var olan duvarları artık birlikte kaldırmamız lazım.” dedi.