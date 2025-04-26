Bu akşam, 20. Uluslararası Bellapais Müzik Festivali kapsamında unutulmaz bir konsere ev sahipliği yapılıyor. Türkiye’den Ankara KoroPopsesli ile Kuzey Kıbrıs’tan Sonare Çoksesli Korosu, Bellapais Manastırı’nın büyüleyici atmosferinde aynı sahneyi paylaşacak.

Şefliğini Erkan Dağlı ve Gökhan Kalender’in üstlendiği bu özel konserde, koro performanslarına eşlik edecek isimler de dikkat çekiyor: Piyanoda Mehmet Coşkuner, Müge Yorgancıoğlu ve Levent Kent, flütte Işıl Akgüç, cajonda ise Aytekin Öztezer yer alacak.

Saat 20.00’de başlayacak konserde, izleyiciler birbirinden güzel ve etkileyici eserlerle müzikal bir yolculuğa çıkacak.