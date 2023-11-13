Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı Gençlik Dairesi Müdürlüğünün organize ettiği 26. Cumhuriyet Şöleni Gençlik ve Spor Oyunları etkinlikleri Karting Yarışı, Cumhuriyet Sprint Rallisi, Cumhuriyet Bisiklet Sürüşü, Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yarışı, Minik Eller Cumhuriyet Voleybol Şöleni ve Sahne Gösterileri ile devam etti.

Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Mağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayında gerçekleşen 26. Cumhuriyet Halk Dansları Şölenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu da katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gençlik Dairesi Müdürlüğünün düzenlediği organizasyonda, 1500 gencin görev aldığını ve farklı etkinliklerin Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirildiğini ifade ederek, duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sahne gösterilerinin ardından katılımcı ekiplerin plaketlerini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın birlikte verdi.

Gerçekleşen etkinliklerin Ralli ve karting bölümüne ise Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Özel Kalem Müdürü İbrahim Alkan katılarak yarışları yerinde izledi.

Yarışların ardından Alkan ve Özsaygın, kupalarını yarışçılara takdim etti.

Cumhuriyet Bisiklet sürüşünün ardından katılımcılar madalyalarını daire müdürü Özsaygın'dan aldılar.

Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yarışına katılan yarışçıların kupalarını Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan takdim etti.

Minik Eller Cumhuriyet Voleybol Şöleni de yüzlerce sporcunun katılımıyla gerçekleşirken organizasyona katkıda bulunan Voleybol Federasyonu Başkanı Enver Kaya ve Mağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay da etkinliği takip etti.

Voleybol Şölenin ardından sporculara katılım belgelerini Kaya, Uluçay ve Özsaygın birlikte takdim etti.

Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın, Cumhuriyetin 40. Yılı kutlamaları çerçevesinde düzenledikleri 26. Cumhuriyet Şöleni Gençlik ve Spor Oyunlarının başarıyla devam ettiğini belirtirken birçok kesimin ve gencin etkinliklerde yer almasının mutluluk verici olduğunu kaydetti.

Özsaygın, etkinliklerin gerçekleşmesi için emek veren herkese teşekkür etti.

Özsaygın, büyük zorluklarla kurulan Cumhuriyetin, etkinliklerde yer alan gençlerin başarısıyla ilelebet yaşayacağını kaydederek, halkın Cumhuriyet Bayramını kutladı.