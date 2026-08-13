Avrupa 27 yıl sonra yeniden Güneş tutulmasına tanık oldu. Ay'ın Güneş ile Dünya'nın arasına girmesiyle Avrupa kentleri birer birer iki dakikalık karanlığa büründü.

Avrupa'nın birçok ülkesinde gözlemlenen güneş tutulmasını izlemek isteyenler, parklar, meydanlar, gözlemevleri ve yüksek noktalarda bir araya geldi.

İspanya'nın kuzeyindeki bazı bölgelerde tam güneş tutulması gözlemlenirken, İngiltere'nin büyük bölümünde Güneş'in yüzde 90'dan fazlası Ay tarafından örtüldü.

Avrupa genelinde tutulmayı izlemek isteyenler, Güneş'e güvenli şekilde bakabilmek için özel filtreli gözlüklerden ve teleskoplardan yararlandı.

İngiltere’nin başkenti Londra’da güneş tutulması yerel saatle 18.17’de başladı ve 19.13’te en yüksek seviyeye ulaştı.

Ülkede tutulmanın en yüksek seviyeye ulaştığı zaman, bulunulan bölgeye göre 19.02 ile 19.16 saatleri arasında değişti.

Başkentte tutulmayı izlemek için en uygun noktalar arasında, Kraliyet Gözlemevi’ne ev sahipliği yapan Greenwich Park, Londra manzarasıyla bilinen Telegraph Hill, Regent’s Park’ın kuzeyindeki Primrose Hill, Hampstead Heath bölgesinde bulunan ve kentin en yüksek doğal noktalarından Parliament Hill ve yüksek konumuyla batı yönünde açık görüş sunan Crystal Palace yer aldı.

Açık alanlar ve yüksek noktalar, özellikle Güneş’in batı yönünde alçaldığı saatlerde daha geniş görüş imkanı sundu.

Ayrıca, çok sayıda kişi de başkentin merkezindeki Parlamento Meydanı ve ünlü Trafalgar Meydanı’nda güneş tutulmasını izledi.

Güneş tutulmasını Londra'daki Thames Nehri kenarında takip eden Mike, AA muhabirine, son 9 yılda 3 kez güneş tutulması izlediğini söyleyerek, "Tesadüfen buradayız. Bugün yüzde 90 oranında bir tutulma izleyeceğiz. Çok heyecanlı. Bu seyahati planlarken güneş tutulmasından haberimiz bile yoktu. Öğrendiğimde çok şaşırdım." dedi.

Rajed de güneş tutulmasını yüzyılın nadir anlarından birisi şeklinde betimleyerek, "Çok heyecanlı. Umuyorum beklediğim kareyi de fotoğraflayabilirim." diye konuştu.

- İspanya

İspanya'nın kuzeybatısından başlayarak doğuya doğru ilerleyen tam tutulma, ülkenin kuzeyindeki bazı bölgelerde ve Balear Adaları'nda gözlemlendi.

Ülkede güneş tutulmasının kısmi evresi yerel saatle yaklaşık 19.30'da başlarken, tam tutulma bölgeye göre yaklaşık 20.27 ile 20.33 arasında gerçekleşti. Tam tutulma bazı bölgelerde iki dakikaya yaklaşan sürelerle izlendi.

Gijon, Santander ve Bilbao gibi kuzey kentlerinde tam tutulma gözlemlenirken, başkent Madrid'de Güneş'in yaklaşık yüzde 99'u Ay tarafından örtüldü. Madrid'de tutulmanın en yüksek seviyesine yerel saatle 20.32 civarında ulaşıldı.

Tutulmanın Güneş'in batı yönünde ufka yaklaştığı saatlerde gerçekleşmesi nedeniyle özellikle batıya doğru açık görüş sunan yüksek noktalar gözlem için tercih edildi.

İspanya'da nadir gök olayına büyük ilgi gösterilirken, çok sayıda kişi tutulmayı özel filtreli gözlüklerle takip etti.

İber Yarımadası'nda en son 1912'de tam güneş tutulması gözlemlenmişti. İspanya’da 2 Ağustos 2027'de bir başka tam güneş tutulmasının görülmesi bekleniyor.

- Fransa

Fransa'da güneş tutulması özellikle ülkenin güneybatısında daha belirgin oldu.

Başkent Paris'te Güneş'in yüzde 92'si Ay tarafından örtülürken, bu oran ülkenin güneybatısındaki Saint-Jean-de-Luz kentinde yüzde 99,6'ya ulaştı. Paris'te yerel saatle 19.22'de başlayan Güneş tutulması 21.10 sularında sona erdi.

Başkentte güneş tutulmasını izlemek isteyenler, Citroen Parkı, Luxembourg Bahçesi ve Paris Filarmoni Salonu'nun çatısı gibi alanlarda bir araya geldi.

Citroen Parkı’nda güneş tutulmasını izlemeye gelen 28 yaşındaki Victoria isimli Fransız vatandaşı, AA muhabirine, arkadaşlarıyla birlikte bugünkü güneş tutulmasını izlemeye geldiğini söyledi.

Victoria, parktaki dağıtım noktalarından koruyucu gözlük alabildiğini belirterek, güneş tutulmasını izlemeye gelenlerin oluşturduğu kalabalık hakkında, “Ağustos ayında bu kadar insan olacağını düşünmedim. Oldukça güzel.” ifadelerini kullandı.

Maria isimli Fransız ise güneş tutulmasını geniş alana yayılan Citroen Parkı'nda izlemeye geldiğini, hayatında ilk defa güneş tutulmasına şahit olacağını söyledi.

Bu eşsiz deneyimi yaşamak için kent sakinleri tarihi mekanları da tercih ederken, Paris'te manzarasıyla meşhur tarihi Sacre-Coeur Bazilikası'nın önünde toplanan ve ünlü Şanzelize Caddesi'ndeki Zafer Takı'na çıkanlar da oldu.

En son 1999'da güneş tutulmasının görüldüğü Fransa'da, koruyucu gözlük stoklarının günler öncesinde tükenmesi nedeniyle bazı satış noktalarının önünde son 24 saatte kuyruklar oluştu.

- Belçika

Halkın güneş tutulmasını seyredebilmek için özel filtreli gözlük almak üzere satış noktalarına akın ettiği, dükkanların önünde uzun kuyrukların oluştuğu Belçika'da da tutulma yerel saatle 19.18'de başladı.

Bazı Belçikalılar tam tutulmanın yaşanacağı İspanya ve İzlanda'ya seyahat ederken, bazıları da ülkedeki meydanlarda bu ana tanıklık etmeyi tercih etti.

Başkent Brüksel'deki Ellinci Yıl Parkı'nda (Parc du Cinquantenaire) bulunan tarihi Zafer Takı kompleksi tutulmayı deneyimlemek isteyenlere kapılarını açtı. Kompleksten sorumlu Belçika Kraliyet Askeri Müzesi'nin yerel saatle 09.00'da satışa sunduğu biletler dakikalar içinde tükendi.

Brüksel'de meraklılar, Grimbergen bölgesindeki MIRA Gözlemevi, Zavelenberg doğa alanı, Scheutbos Parkı ve Koekelberg Bazilikası gibi yüksek binaların tutulmayı izlemeye engel teşkil etmediği yerleri doldurdu.

Anvers kentinde de MAS Müzesi çatısında tutulmayı izlemek için birçok kişinin katılımıyla etkinlik yapıldı. Etkinlikte insanlar çatıda hazır bulunan güneş teleskoplarını kullanarak tutulmayı canlı takip etti.

- İsviçre

İsviçre'de 1999'dan bu yana görülen en büyük parçalı güneş tutulması akşam saatlerinde gerçekleşti.

Ülke genelinde güneş tutulması yerel saatle yaklaşık 19.25'te başlarken, yaklaşık bir saat sonra ise bu durumun en etkileyici aşamasına geçildi ve Ay, Güneş'in yüzde 91 ila 93'ünü örttü.

Cenevre'deki gözlemciler, maksimum tutulma anında Güneş'in yaklaşık yüzde 93'ünün Ay tarafından örtüldüğü derin bir parçalı tutulmaya tanıklık etti.

19.26'da başlayan güneş tutulması 20.20 civarında en yüksek noktasına ulaştı ve gün batımından kısa süre önce sona erdi.

Tutulma, gün batımından kısa süre önce en yüksek seviyesine ulaşırken, daha sonra Güneş kısmen tutulmuş halde ufukta kayboldu.

Ülkede nadir olaya büyük ilgi gösterilirken, tutulmayı izleme gözlüğü satan bazı iş yerlerinde yoğunluk yaşandı.

Başkent Bern'de yüzlerce kişinin güneş tutulmasını güvenli olarak izleyebilmek için özel gözlük satın almak amacıyla mağazaların önünde beklediği bildirildi.

Güneş tutulmasını Cenevre Gölü'nde takip edenlerden Abhıshek, AA muhabirine, böyle bir doğa olayını yakından görmenin oldukça keyifli olduğunu belirterek, "Son derece mutluyum. Hava da gözlem için oldukça iyi. Gözlüklerim yok ancak iğne deliği projektörü yaptım. Bununla izleyeceğim." dedi.

Tom Stanley de güneş tutulması gibi nadir doğa olayına tanık olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyerek, "Güneş tutulması gözlüklerimiz hazır. 3 veya 4 yıl önce de Cenevre'den güneş tutulması izleyebilmiştik ama bu kadar kapsamlı değildi. Gözlüklerimi de o zaman almıştım." diye konuştu.

- Avusturya

Avusturya'da da Ay, Güneş'in yüzde 89'unu örttü.

Başkent Viyana'da yerel saatle 19.22'de başlayan ve 1999'dan bu yana kentte gözlemlenen en güçlü parçalı güneş tutulması, saat 20.13'te en yüksek seviyesine ulaştı. Güneş'in yerel saatle 20.14'te batması nedeniyle tutulmanın en yüksek seviyeye ulaştığı an, gün batımından yalnızca bir dakika önce yaşandı.

Tutulmayı gözlemlemek isteyenler için özellikle batı yönünde görüşün açık olduğu noktalar tercih edilirken, kentin yüksek kesimlerindeki Steinhofgründe, Kahlenberg ve Cobenzl bölgeleri öne çıkan gözlem noktaları arasında yer aldı.

Viyana Halk Eğitim Merkezleri (VHS) Planetaryumu da tutulma dolayısıyla kentte toplu gözlem etkinlikleri düzenledi.

Kentin simge yapılarından Tuna Kulesi'nin 150 metre yüksekliğindeki seyir terası da güneş tutulmasını izlemek isteyenlerin tercih ettiği noktalardan biri oldu.

- İsveç

İsveç’te yerel saatle 19.56 civarında başlayan ve yaklaşık 10 dakika süren güneş tutulması, ülkenin büyük bölümünde görüldü.

Başkent Stockholm’ün Drottningatan bölgesinde tarihi olaya şahitlik etmek isteyen onlarca kişi, özel gözlüklerle güneş tutulmasını izledi.

İsveç Astronomi Derneği Başkanı Peter Linde, ülkenin Aftonbladet gazetesine yaptığı açıklamada, yaşanan olayı "çok görkemli bir deneyim" olarak nitelendirdi.

Tutulmanın herkes için heyecan verici bir deneyim olduğunu anlatan Linde, "İsveç’te geçen yıl da bir tutulma yaşandı ancak Güneş'in sadece yüzde 30'u kapanmıştı. Bu kez oran yüzde 85’e ulaştı. Bu oldukça nadir görülen bir durum." ifadelerini kullandı.

İsveç’te en son 1954'te tam güneş tutulması yaşanırken, bir sonrakinin 2126'da gerçekleşmesi bekleniyor.

- Almanya

Almanya'nın birçok kentinde güneş tutulmasını izlemek isteyenler, tarihi mekanlara, açık alanlara ve parklara akın etti.

Güneş tutulması özellikle ülkenin güneybatısında daha belirgin oldu.

Başkent Berlin'de Güneş’in yüzde 85’i Ay tarafından örtülürken, bu oran ülkenin güneybatısındaki Freiburg kentinde yüzde 90’a ulaştı.

Almanya'da yerel saatle 19.12’de başlayan güneş tutulması, 20.05'te en yüksek seviyesine ulaştı.

Başkentte güneş tutulmasını izlemek isteyenler, Tempelhofer Feld, Brandenburg Kapısı gibi alanlarda bir araya geldi.

Açık alanlar ve yüksek noktalar, özellikle Güneş’in batı yönünde alçaldığı saatlerde daha geniş görüş imkanı sundu.

En son 1999’da güneş tutulmasının görüldüğü Almanya'da koruyucu gözlük stoklarının günler öncesinde tükendiği ifade edildi.

- İzlanda

İzlanda'da 1954'ten bu yana ülkede görülen ilk tam güneş tutulması gerçekleşti.

Tutulma, ülkenin batısındaki Westfjords, Snaefellsnes Yarımadası ve başkent Reykjavik'in de bulunduğu bölgelerde tam olarak gözlemlendi.

Reykjavik'te güneş tutulması yerel saatle 16.47'de başlarken, tam tutulma 17.48'de başladı ve yaklaşık bir dakika sürdü. İzlanda'nın batısındaki bazı bölgelerde tam tutulma süresi 2 dakikayı aştı.

Tutulma için ülkeye çok sayıda ziyaretçi gelirken, özel filtreli gözlüklerin kısa sürede tükendiği bildirildi.