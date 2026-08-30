Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Astsubaylar Derneği, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç ve Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı, 30 Ağustos zaferinin 104’üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkanı Esen Ömürlü mesajında Büyük Taarruzun Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile kesin ve büyük bir zaferle sonuçlanmasının; Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük iradesinin, vatan ve bayrak sevgisinin, birlik ve beraberlik ruhunun tarihe altın harflerle yazılmış eşsiz bir ifadesi olduğunu vurguladı.

Ömürlü, 26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Taarruzun 30 Ağustos’ta Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile kesin bir zaferle sonuçlandığı hatırlatılarak, bu mücadelenin Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolu açtığını belirtti.

Ömürlü, Kıbrıs Türk halkının o dönemde anavatan Türkiye’nin Millî Mücadelesine gönülden destek verdiğini, yıllar sonra ise kendi özgürlük mücadelesinde aynı ilham ve güçle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kurduğu ifade etti.

Ömürlü, “Emekli Astsubaylar Derneği olarak; Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımızın şanlı tarihinden aldığımız sorumluluk ve görev anlayışıyla, vatanımıza, bayrağımıza, devletimize ve bağımsızlığımıza sahip çıkmanın en önemli görevlerimizden biri olduğuna inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu anlamlı gün vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andıklarını belirten Ömürlü, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın, Kıbrıs Türk halkının ve Türk dünyasının 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı.

-Belediyeler Birliği: “30 Ağustos; bir milletin vatanına, özgürlüğüne ve geleceğine sahip çıkma kararlılığının simgesidir”

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı büyük bir gurur, coşku ve minnetle kutladıklarını belirtti.

KTBB Başkanı Mahmut Özçınar Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesinin, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin en büyük dönüm noktalarından biri olduğunu kaydederek, 30 Ağustos’un bir milletin vatanına, özgürlüğüne ve geleceğine sahip çıkma kararlılığının simgesi olduğunu belirtti.

Özçınar, bu büyük zaferin, birlik ve beraberliğin gücünü ortaya koyduğunu ve anlamlı gün vesilesiyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve vatan uğruna canlarını feda eden şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andığını ekledi.

-DAÜ Rektörü Kılıç: “30 Ağustos, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük uğruna verdiği mücadelenin tarihe altın harflerle yazıldığı gündür”

Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç da mesajında, 30 Ağustos 1922 günü, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük uğruna verdiği mücadelenin tarihe altın harflerle yazıldığını vurguladı.

Kılıç, mesajında 30 Ağustos 1922’nin yalnızca bir savaşın kazanıldığı tarih değil, milletin kendi kaderine sahip çıktığı ve geleceğini kendi iradesiyle şekillendirdiği bir dönemin başlangıcı olduğunu belirtti.

Büyük Taarruz’un Başkomutanlık Meydan Muharebesi’ndeki zaferle sonuçlanmasının Millî Mücadele’nin seyrini değiştirdiğini ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolu açtığını ifade eden Kılıç, 30 Ağustos’un anlamının yalnızca geçmişte kazanılmış bir zaferle sınırlı olmadığını, bağımsızlıktan taviz vermemenin ve ortak bir ideal etrafında kenetlenmenin neleri başarabileceğini gösteren güçlü bir tarihî miras olduğunu kaydetti.

Mesajında, Kıbrıs Türk halkının da varoluş mücadelesinde bu ruh ve kararlılıktan güç aldığını vurgulayan Kılıç, “30 Ağustos Zaferi, Kıbrıs Türk halkı için de bağımsızlık ve özgürlük idealinin anlamını hatırlatan ortak bir gurur vesilesidir” dedi.

Prof. Dr. Kılıç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andıklarını belirterek, Türk milletinin ve Kıbrıs Türk halkının 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı.

-Erenköy - Karpaz Belediye Başkanı Bakırcı: “Birlik beraberlik ve bağımsız yaşama kararlılığının en anlamlı göstergesi”

Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı, 30 Ağustos Zaferi’nin Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük iradesinin en güçlü simgelerinden biri olduğunu belirterek, bu büyük zaferin milletin birlik, beraberlik ve kararlılığı sayesinde kazanıldığını ifade etti.

Bakırcı, mesajında şunları kaydetti:

“30 Ağustos 1922’de kazanılan Büyük Zafer; milletimizin vatanına, bayrağına ve özgürlüğüne olan sarsılmaz inancının, birlik ve beraberliğinin ve bağımsız yaşama kararlılığının en anlamlı göstergesidir.

Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi ise minnet ve saygıyla anıyorum.

Kıbrıs Türk halkı olarak bizler de özgürlük ve varoluş mücadelemizden aldığımız güçle, birlik ve beraberliğimizi koruyarak geleceğe güvenle yürümeye devam edeceğiz.

Bu anlamlı gün vesilesiyle, başta Kıbrıs Türk halkı olmak üzere tüm Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyor; bu toprakları bizlere vatan kılan tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Zafer Bayramımız kutlu olsun.”