Ziyamet'te meydana gelen trafik kazasından 62 yaşındaki Günay Kırlar (E) hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili 23 yaşındaki Meryem Temiz ise tutuklandı.

Polis açıklamasına göre saat 15.00 sıralarında Ziyamet Bağlar mevkiinde yönetimindeki KE 516 plakalı salon araç ile Ziyamet istikametinden Kumyalı istikametine doğru seyreden Meryem Temiz, virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçti. Temiz'in aracı esnada karşı istikametten gelen Halil Küçük (E-32) yönetimindeki RK 002 plakalı aracın sağ arka kısmına çarpıp savruldu. Savrulan araç yolun solunda bulunan çelik bariyerlere de çarparak tekrar yola girdi ve karşı istikametten gelen Mehmet Kırlar (E-72) yönetimindeki MP 494 plakalı aracın önünü tıkamasıyla iki araç çarpıştı.

Kazada KE 516 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ceren Nisa Artık (K-16), Meryem Güngör (K-24), Yaren Artık (K-18) ve MP 494 plakalı araç sürücüsü Mehmet Kırlar ile aracında yolcu olarak bulunan Günay Kırlar (E-62) Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Günay Kırlar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi; diğer yaralıların tedavisi ise sürüyor.

Meryem Temiz'in tutuklandığı kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.