Başbakan Ünal Üstel, 30 Ağustos Zaferinin Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığında, Türk Milleti’nin vatanına, bayrağına ve bağımsızlığına sahip çıkma kararlılığının tüm dünyaya ilanı olduğunu kaydetti.

Başbakan Üstel, yayımladığı 30 Ağustos mesajında, “Büyük zaferden aldığı ilhamla Kıbrıs Türk halkı da varoluş ve özgürlük mücadelesini kararlılıkla sürdürmüş; egemenliğinden, özgürlüğünden ve devletinden asla vazgeçmemiştir.” ifadelerini kullandı.

Üstel, mesajında anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Kıbrıs Türk halkının 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitleri rahmet ve minnetle, gazileri saygı ve şükranla andığını sözlerine ekledi.