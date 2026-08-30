Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), ülkede etkili olan olumsuz hava koşullarının enerji nakil hatlarında yol açtığı hasarın giderilmesine yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü kaydetti.

Kıb-Tek tarafından yapılan yazılı açıklamada, Güzelyurt ve Lefke bölgelerine gece saatleri boyunca dönüşümlü olarak elektrik enerjisi verilmesinin planlandığı belirtildi; onarım çalışmalarının sabaha kadar kesintisiz sürdürülmesi ve yarın itibarıyla bölgelerde elektrik dağıtımının normal düzene dönmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Açıklamada, sahada yapılan incelemelerin ardından, doğal afet nedeniyle zarar gören hatların ve diğer enerji altyapısının onarımı için kurumun tüm imkânlarının seferber edildiğini ve özel şirketlerden de destek alınarak çalışmaların hızlandırıldığı vurgulandı.

Devrilen yüksek gerilim direklerinin yeniden yapılması konusunda Türkiye Cumhuriyeti’ndeki ilgili kurum ve yetkililerle gerekli istişarelerin de başlatıldığı kaydedilen açıklamada, “Halkımızdan, kurumumuzun resmî açıklamaları dışındaki bilgi ve söylentilere itibar etmemelerini önemle rica ederiz. KIB-TEK, enerji arzının en kısa sürede yeniden sağlanması amacıyla gerekli tüm tedbirleri almış bulunmaktadır. Gelişmelerle ilgili kamuoyuna ilerleyen saatlerde yeniden bilgi verilecektir.” denildi.