Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 30 Ağustos 1922’de kazanılan Büyük Zafer’in Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük iradesinin tüm dünyaya ilan edildiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Ataoğlu 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ataoğlu, mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan zaferin; vatan sevgisinin, birlik ve beraberliğin, azim ve kararlılığın eşsiz bir göstergesi olduğunu ifade etti. Ataoğlu, 30 Ağustos’un Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki kararlılığını ve geleceğe olan inancını simgelediğini kaydetti.

Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

“30 Ağustos Zaferi, milletimizin bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya gösterdiği, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir.

Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımızın bağımsızlığı uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum.

Başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere, Kıbrıs Türk halkının ve tüm Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.”