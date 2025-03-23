Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri, dün ülke genelinde yaptığı denetimlerde 2 bin 298 sürücüyü kontrol etti.

Denetimlerde, çeşitli trafik suçlarından 353 sürücü hakkında yasal işlem başlatılırken, 31 araç trafikten men edildi, 4 sürücü ise tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, dün gerçekleştirilen denetimlerde tespit edilen trafik suçları şöyle sıralandı:

“175 sürücü yasal hız sınırını aşarak süratli araç kullanmak, 23 seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 16 sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 16 trafik ışıklarına uymamak, 13 emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 11 muayenesiz araç kullanmak, 6 alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 4 trafik levha ve işaretlerine uymamak, 3 sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 3 "A" işletme izni olmadan veya izne aykırı şekilde araç kullanmak, 2 sigortasız araç kullanmak”

81 sürücü ise diğer trafik suçlarından dolayı rapor edildi.