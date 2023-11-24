400 miligramın üzerinde alkolle trafiğe çıkıp kaza yapan sürücü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, bu sabahın ilk saatlerinde 415 miligram alkollü içki tesiri altında Girne’de Ziya Rızkı Caddesinde seyreden Maksat Kerimov (E-44) yönetimindeki NB 055 plakalı salon araçla aynı istikamette seyreden ve durmak zorunda kalan Polen Mayda’nın (K-23) yönetimindeki RT 406 plakalı salon araca arkadan çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmazken NB 055 plakalı araç sürücüsü Maksat Kerimov tutuklandı.

Öte yandan dün gece Girne-Alsancak çevre yolunun 0 ile 1’inci kilometreleri arasında, 153 miligram alkollü içki tesiri altında olan Senem Yıldırım (K-22) yönetimdeki JY 851 plakalı salon araçla yolun sağından çıkarak, çelik bariyerlere, ardından da taş duvara çarpıp durdu.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Senem Yıldırım ve yolcu İrem Su Sarı (K-25), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavilerinin ardından taburcu oldu.