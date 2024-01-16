Kuzey Kıbrıs Turkcell ile Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği’nin (FODER) düzenlediği “4.5G ile Daha Güçlü Bağlar” yarışmasının juri değerlendirmesinin tamamlandığı açıklandı.

Konuyla ilgili Kuzey Kıbrıs Turkcell’den yapılan açıklamada, derece alanların ödül töreninde açıklanacağı, serginin ise daha sonra yapılacağı belirtildi.

Şampiyon Meleklere katkı koymak amacı da taşıyan yarışmanın birincilik ödülübüb 20 bin TL, ikincilik ödülünün 10 bin TL, üçüncülük ödülünün 5 bin TL, Şampiyon Melekler Jüri Özel Ödülünün 3 bin TL ve 12 aylık 10 mbps Turkcell ev interneti olduğu açıklanmıştı.

Jüride, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nden (ARUCAD) Yrd. Doç. Dr. Emrah Öztürk, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Uzman Öğretim Görevlisi Mert Yusuf Özlük, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Dr. Öğretim Görevlisi Ece Kahraman Bulut görev yaptı.

Jüri değerlendirmesinde Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER) Başkanı Ramadan Gümüşok, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Deniz Mungan Sonuç, Marka İletişimi Müdürü Özlem Kavaz Soykan, Kurumsal İletişim Uzmanı Gülten Karanfiloğlu ve Öykü Müftigil de gözlemci olarak yer aldı.