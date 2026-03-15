Tiyatro sanatına emek veren isimleri onurlandırmak amacıyla İpek Denizli Sanat Atölyesi ile Birinci Sanat iş birliğinde düzenlenen “Tiyatro Başarı Ödülleri”, bu yıl beşinci kez sahiplerini bulmaya hazırlanıyor. Dünya Tiyatro Günü kapsamında gerçekleştirilecek tören, tiyatro camiasını bir araya getirecek.

Ödül töreni 27 Mart 2026 Cuma günü saat 16.00’da Kıbrıs Genç TV Meral Tekin Birinci Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. Törenin sunumunu Ertaç Hazer ve Feyzan Korur birlikte yapacak.

Bu yılın “Yaşam Boyu Meslek Onur Ödülü”, tiyatro sanatına uzun yıllar boyunca önemli katkılar sağlayan usta sanatçı Hüseyin Köroğlu’na verilecek.

Köroğlu, etkinlikte ödülünü aldıktan sonra izleyicilerle kısa bir performans paylaşacak ve söyleşinde bulunacak.

Törende ayrıca tiyatro sanatına katkılarıyla öne çıkan isimler “Meslek Başarı Ödülleri” kapsamında ödüllendirilecek. Bu yıl ödül almaya hak kazanan isimler İlksen Varoğlu Atik, Aliye Ummanel, Cevahir Caşgir ve Nergül Tuncay olarak açıklandı.

2022 yılında başlatılan ve her yıl Dünya Tiyatro Günü kapsamında düzenlenen Tiyatro Başarı Ödülleri’nde bugüne kadar tiyatro dünyasına önemli katkılar sunan birçok sanatçı ödüllendirildi. Önceki yıllarda Tamer Levent, Gülsen Tuncer, Ali Düşenkalkar, Hilmi Özen, Ayla Haşmet, Çetin Özen, Doğan Erçağ, Osman Alkaş, Deniz Çakır, Ayhatun Ateşin, Nevzat Şehitcan, Yılsay Özbudak, Ertaç Hazer ve Cansev Günsoy gibi önemli isimler ödüle layık görülmüştü.

Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen 4. Tiyatro Başarı Ödülleri’nde ise Cihan Ünal “Yaşam Boyu Meslek Onur Ödülü”ne layık görülürken, Kıymet Karabiber, Hatice Tezcan, Derman Atik ve Türkey Öztiğin’e “Meslek Başarı Ödülleri” verilmişti.

İpek Denizli Sanat Atölyesi ile Birinci Sanat yetkilileri, tiyatro sanatına katkı sağlayan sanatçıları onurlandırmaya yönelik bu organizasyonun geleneksel olarak sürdürüleceğini belirterek tüm sanatseverleri törene davet etti.