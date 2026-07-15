KKTC'de izinsiz ikamet etmek suçundan tutuklanan H.C.O. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak şahadet veren Polis Memuru Derviş Sadeli, olguları aktardı. Polis, 15 Temmuz 2026 tarihinde saat 08.20 sıralarında Lefkoşa Muhaceret Amirliği'ne gelen H.C.O.'nun yapılan muhaceret kontrolünde, 30 Kasım 2024 tarihinden itibaren 592 gündür KKTC'de ikamet izinsiz bulunduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis, H.C.O.'nun tutuklanarak hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti. Zanlının ihracı için gerekli yazışmaların yapıldığını, ayrıca adada başka herhangi bir suça karışıp karışmadığına ilişkin araştırma yürütüleceğini ifade eden polis, 2 gün ek tutukluluk süresi talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, H.C.O.'nun soruşturma kapsamında 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.