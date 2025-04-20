Bağlıköy Eko Turizm Gönüllüleri Derneği tarafından, Lefke Belediyesi ile Lefke Avrupa Üniversitesi iş birliğiyle ve sponsorların desteğiyle düzenlenen Geleneksel Bağlıköy Eko gün etkinliğinin 6’ncısı gerçekleştirildi.

Köy Meydanı’nda yer alan etkinlik, derneğin kurucu Başkanı Perihan Aziz anısına düzenlendi.

Bağlıköy’ü tanıtmak, Kıbrıs Türk kültürünü gelecek kuşaklara aktarmak ve köye ekonomik değer katmak amacıyla düzenlenen etkinlik, Bağlıköy Eko turizm Gönüllüleri Derneği Başkanı Taner Kerimoğlu’nun açılış konuşmasıyla başladı.

-Kerimoğlu

Kerimoğlu, etkinliği kurucu başkan Perihan Aziz anısına düzenlediklerini ve onun yarım bıraktığı çalışmaları tamamlamak için hedefinde olduklarını belirterek, köyde eko turizm çalışmalarını başlatan Perihan Aziz’i bir kez daha rahmetle andı.

Bağlıköy’ü hak ettiği yere taşımak ve bunu sürdürülebilir kılmak, köyün kendisine özgü mimarisi ile bitki örtüsünü korumak ve köyün zengin kültürünü yaşatarak genç nesillere aktarmak amacıyla bu etkinliği düzenlediklerine dikkati çeken Kerimoğlu, köydeki bu zenginlikleri gelen misafirlerle paylaşmak ve Bağlıköy’ü tanıtmak istediklerini ifade etti.

Bağlıköy Muhtarı Coşkun Ersev de Muhtarlık olarak köyde düzenlenen etkinliği desteklediklerini belirterek, katılan ve katkı koyan herkese teşekkür etti.

- Tatar: “Bağlıköy konumu, kendine özgü yapısı, bitki örtüsü ve mücadeledeki yeriyle büyük bir önem taşıyor”

Etkinliğe katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, burada yaptığı konuşmada, ülkede yıllarca gazeteci olarak büyük hizmetler vermiş Perihan Aziz’in köyü için de mücadele ettiğini anımsatarak, bu değerli kişiliğin hiçbir zaman unutulmayacağını ve köyü için bıraktığı mirasın onun yokluğunda da sürdürüleceğini söyledi.

Bağlıköy’ün konumu, kendine özgü yapısı, bitki örtüsü ve Kıbrıs Türk mücadele tarihindeki yeri ile büyük önem taşıdığına işaret eden Tatar, böyle etkinliklerle Kıbrıslı Türklerin 1571’den bu yana özümsediği ve geliştirdiği kültürünün gelecek nesillere aktarılacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, bu tür etkinliklerin dünyaya “Kıbrıs Türk halkı vardır ve var olacaktır” mesajı verdiğini ifade ederek, “Adada bir anlaşma olacaksa mutlak suretle KKTC ve Kıbrıs Türk halkı o anlaşmanın parçası olacaktır. Bizler bu ülkenin asli unsurlarıyız, biz Rum halkı kadar hakkı, hukuku ve mücadelesi olan bir halkız. Bizleri dışlayarak, denklemin dışına iterek hiçbir zaman burada bir anlaşma olmaz.” diye konuştu.

Kıbrıs Türk halkının söylediklerinin, düşüncelerinin ve mücadelesinin dikkate alınmasının önemine vurgu yapan Tatar, “Kültürümüz, yaşam biçimimiz ve diğer sosyal ekonomik unsurlarımızla böylesi etkinliklerle eşit bir halk olduğumuzun dünyaya hatırlatılıyor.” dedi.

Konuşmaların ardından Bağlıköy eko gün etkinliği çeşitli dans gösterileri ve müzik dinletileriyle devam etti. Gün boyunca sürecek etkinlikte, stantlar kurularak yerli ürünler satışa sunuldu.