Hayat pahalılığı ödeneğine ilişkin tartışmalı yasa gücünde kararnameyi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu savundu. Bakan Hasipoğlu, Meclis’teki ertelemenin Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin talebiyle gerçekleştiğini ve alınan ön-tedbir sayesinde maaşların ödenememe riskinin önlendiğini söyledi.

Hasipoğlu, yasa tasarısının tasarruf amacı taşımadığını, bir ön-tedbir olarak hazırlandığını belirterek, “Kimse mağdur olmayacak. Hayat Pahalılığı hem kamu hem özel sektöre verilecek ve ihtiyaç duyulan düzenlemeler yapılacak” dedi.

Bakan, dünya ekonomisindeki belirsizliklere dikkat çekerek, “Güllük gülistanlık bir coğrafyada değiliz. Savaş ve tetiklenen zincirleme krizleri Mayıs-Haziran’da yeniden değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

Hasipoğlu ayrıca, HP’nin “dondurulması” kararını Bakanlar Kurulunda tartıştıklarını ancak uygulamadıklarını belirterek, alınan önlemin sağduyulu ve optimum bir tedbir olduğunu vurguladı.

Böylece hükümet, tartışmalı Hayat Pahalılığı yasa gücünde kararnameyi, olası maaş krizlerini önlemek amacıyla bir ön-tedbir olarak uygulamaya koyduğunu duyurmuş oldu.