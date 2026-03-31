Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, dün yaşananlardan dersler çıkarılması gerektiğini belirterek, “Kıbrıs Türk halkı, çok daha ağır krizleri, birlik, beraberlik, özveri ve dayanışma ile aşmayı başarmış bir halktır. Aynı anlayışla bu krizi de aşacağımızdan kuşkum yoktur” dedi.

Cumhurbaşkanı Erhürman, dün Meclis önünde gerçekleştirilen eyleme yönelik açıklama yaptı.

“Kriz yönetiminin birinci esası güvendir” diyen Erhürman, “Güven yoksa kriz yönetmek mümkün değildir. Başlangıçta güven sağlanmalı, sürecin akışında da güveni sarsmaktan kaçınılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Kriz dolayısıyla özveride bulunulacaksa; kendilerinden özveride bulunması istenen kesimlerin katılımcılığının sağlanması, devletin olanakları ve adil paylaşım ilkelerinin şeffaf biçimde katılımcılara paylaşılması gerektiğini ifade eden Erhürman, şöyle devam etti:

“Kriz yönetiminde kapsayıcılık da esaslardan biridir. Özveride bulunacak olanlar ve desteklenecek olanlar, ‘Kriz Masası’nda, adil ve şeffaf biçimde, katılımcı bir anlayışla, en zor durumda bulunanlar önceliklendirilerek belirlenmelidir. Eylemlerde şiddetsizlik esastır. Hangi taraftan gelirse gelsin şiddeti mazur görmek, mazur göstermek mümkün değildir. Güvenlik güçlerinin güç kullanımında yasallık, ölçülülük ve dolayısıyla orantılılık insan haklarının gereğidir ve bu ilkelere her koşulda riayet edilmelidir".

-Cumhurbaşkanlığı devletin ve toplumun birliğini temsil eder

Anayasa'ya göre Cumhurbaşkanlığı'nın yürütmenin iki bacağından biri olduğunu belirten Erhürman, şu ifadeleri kullandı:

"Devletin ve toplumun birliğini ve bütünlüğünü temsil eder. Anayasa'ya saygıyı ve kamu işlerinin kesintisiz ve düzenle yürütülmesini sağlar.

Bölgede yaşananlar dolayısıyla pek çok ülkede kriz yönetiminin devreye girdiği bir dönemde, ülkemizde de kriz yönetiminin olması gerektiği gibi gerçekleştirilmesi önemlidir ve Cumhurbaşkanlığı, Anayasal görevleri çerçevesinde süreçlere dahil olacaktır.”

Erhürman, Cumhurbaşkanlığının; bağımsızlığının, tarafsızlığının, endişeyi ve paniği değil, sağ duyuyu temsil etmesi gerektiğini, kullanacağı dil ve eylemleriyle, monoloğu değil, diyaloğu teşvik etmekle yükümlü olduğunun bilincinde olduğuna da vurgu yaptı.

“Bununla birlikte hiç kimse, bu bilinci, sürecin her aşamasına dair bilgide ve Anayasal yetki ve görevleri kullanma iradesinde bir eksiklik olarak okumamalı, öyle algılamamalıdır” diyen Erhürman, “Kıbrıs Türk halkı, çok daha ağır krizleri, birlik, beraberlik, özveri ve dayanışma ile aşmayı başarmış bir halktır. Aynı anlayışla bu krizi de, kriz öncesinde zaten yapmamız gerekenleri de yaparak aşacağımızdan kuşkum yoktur” ifadelerine yer verdi.