Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, hayat pahalılığı konusunda yasa gücünde kararname ile düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından sosyal medya hesabından sert bir açıklama yaptı. Erhürman, yaptığı paylaşımda, kararın anayasal düzen, devlet yapısı içindeki ilişkiler ve kriz yönetimi açısından kritik öneme sahip güveni ciddi şekilde zedelediğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı, Anayasa’nın 102. maddesi çerçevesinde Cumhurbaşkanının “Devletin başı” sıfatıyla, devletin ve toplumun birliğini ve bütünlüğünü temsil ettiğini, Cumhuriyet Anayasası’na saygıyı sağlamak ve kamu işlerinin kesintisiz yürütülmesini gözetmekle yükümlü olduğunu hatırlattı. Erhürman, bu görev ve yetki alanına rağmen, devletin kurumsal yapısından saklanarak alınan kararın, hükümetle kurulması gereken yapıcı diyalog çabalarını da hiçe saydığını ifade etti.

Açıklamasında, halkın ciddi bir güven bunalımı ve endişe yaşadığı bir dönemde Cumhurbaşkanlığı’nın kayıtsız kalmasının mümkün olmadığını belirten Erhürman, toplumun tüm kesimlerinin yaşadığı tedirginliğin göz ardı edilemeyeceğini kaydetti. Cumhurbaşkanı, yasa gücünde kararname ile hayata geçirilen düzenlemenin, devlet içinde ve toplumda güveni sağlamaktan ziyade daha da zayıflattığını ifade etti.

Erhürman, paylaşımında ayrıca, devlet kurumlarıyla halk arasında şeffaf ve güvene dayalı bir iletişim kurulmasının, ekonomik ve sosyal krizlerin yönetiminde kritik önem taşıdığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı, toplumun ve devletin güveninin sağlanmasının, hem mevcut krizlerin yönetimi hem de gelecekte benzer durumların önlenmesi açısından hayati olduğunu vurguladı.