Meclis Genel Kurulu’nun ertelenmesi ve sendikaların grevleri askıya almasının ardından, hayat pahalılığına ilişkin düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yasa gücünde kararname, kamu görevlilerinin hayat pahalılığı ödeneğine dair değişiklikleri içeriyor. Düzenlemeye göre, ödenek 2026 yılı için Nisan ve Ocak 2027’de iki taksit halinde ödenecek.

Sendikalar daha önce genel grev kararı almış, ancak müzakere beklentisiyle eylemleri geçici olarak durdurmuştu. Kararnamenin yürürlüğe girmesi sonrası, sendikaların yeniden eylem kararı alıp almayacağı merak konusu oldu.