Kıbrıs Türk Aşçılar ve Şefler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Master Chef Zeki Zincirkıran, dünya gastronomi dünyasının prestijli organizasyonları arasında yer alan FOODEX Dünya Fırıncılık ve Şekerleme Yarışması’nda uluslararası gastronomi hakemi olarak görev alacak.

13-19 Nisan 2026 tarihleri arasında Vietnam’ın Ho Chi Minh City kentinde düzenlenecek organizasyonda Zincirkıran, hem ülkemizi hem de Kıbrıs Türk Aşçılar ve Şefler Derneği’ni uluslararası platformda temsil edecek.

Dernekten yapılan açıklamada, Zincirkıran’ın sahip olduğu bilgi birikimi, tecrübesi ve mesleki duruşuyla bu önemli görevde Kıbrıs Türk mutfağını en iyi şekilde temsil edeceğine vurgu yapıldı.

Açıklamada ayrıca, bu görevin yalnızca bireysel bir başarı değil, aynı zamanda Kıbrıs Türk mutfağının ve şeflerinin dünya sahnesindeki güçlü varlığının bir göstergesi olduğunun altı çizildi.

Kıbrıs Türk Aşçılar ve Şefler Derneği Yönetim Kurulu, Master Chef Zeki Zincirkıran’a görevinde başarılar dileyerek, uluslararası arenada önemli bir temsile imza atacağına inanç belirtti.