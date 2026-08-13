Yılın en parlak ve en popüler meteor yağmurlarından biri olan Perseid, dün gece zirve noktasına ulaştı.

TRT Haber’in aktardığına göre temmuz ayının ortasından bu yana devam eden Perseid meteor yağmuru, dün gece en yüksek yoğunluğuna ulaştı.

Meteor yağmurunun zirve dönemi, bu yazın bir diğer önemli astronomi olayı olan tam güneş tutulmasıyla aynı zamana denk geldi.

Kuzey Yarımküre'de sıcak yaz aylarına denk gelmesi ve saatte 100'e yakın meteor geçişi sağlaması nedeniyle Perseid, en çok takip edilen gök olayları arasında yer alıyor.

Yoğunluk zirve noktadan sonra azalsa da meteor geçişleri önümüzdeki iki hafta boyunca izlenmeye devam edecek.

Perseid gök taşı yağmuru, Dünya'nın 1862 yılında keşfedilen 109P/Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının arkasında bıraktığı toz ve enkaz bulutundan geçmesiyle gerçekleşiyor.

Atmosfere giren parçacıklar, arkalarında parlayan izler bırakarak "ateş topları" olarak adlandırılan parlak görüntüler oluşturuyor.

Bu meteorlar dünyanın her yerinden görülebiliyor. Dürbün veya teleskopaysa ihtiyaç duyulmuyor.