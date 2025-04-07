Lefkoşa, 7 Nisan 25 (TAK): Avustralya turnesine çıkan Kıbrıslı Türk sanatçı ve moda tasarımcısı Abdullah Öztoprak, geçen cumartesi günü Sydney’de sanatseverlerle buluştu.

Verilen bilgiye göre, Sidney’de bir sahnede, iki ayrı gösteriyle izleyici karşısına çıkan Öztoprak, ilk gösterisinde, “Parçalayanım Parçalarımı” adlı tek kişilik tiyatro oyununu sahneledi. Öztoprak oyunda, Kıbrıs Türklerinin varlık mücadelesini anlattı.

Öztoprak ikinci gösterisinde ise, Avustralya’ya göç etmiş Kıbrıslı Türk bir ailenin perspektifinden, Kıbrıs Türklerinin varlık mücadelesinin tarihçesini ele aldı. Öztoprak gösteride, kostümler ve amatör Türk ile Kıbrıs Türk gençlerinden oluşan kalabalık bir ekiple performans sergiledi.

Etkinliklerin sonunda sahneye çıkan Abdullah Öztoprak, Kıbrıs Türk birliğinin önemini vurguladı. Coğrafyaların önemsenmesi, mesafelerin aşılması ve yeni kuşaklarla bu birliğin güçlendirilmesi gerektiğini dile getiren Öztoprak, etkinlikte bulunan eski Bakanı da dikkate alarak, “Avustralya, çekinme, KKTC’yi, tanı bizi” şeklinde mesaj verdi.

Etkinliğe, siyasetten iş dünyasına, sivil toplumdan medya temsilcilerine kadar geniş bir katılım oldu. TC Sydney Konsolosu Bilge Ergüneş, KKTC Sydney Fahri Temsilcisi İlkay Yusuf, Liberal Parti yöneticilerinden Fouad El Ashwah, eski Avustralya Göç Bakanı Philippe Rudoc, MÜSİAD Sydney Başkanı Hasan Gençtürk, Turkish Media Ltd. Yöneticisi Yüksel Çiftçi, Multi Cultural New South West Üyesi Ömer İncekara, Kuzey Kıbrıs Türk Derneği Başkanı Müge Hüdaverdi ve Azerbaycan Sydney Dernek Başkanı Michael Oytu gösteriye katılan isimler arasında yer aldı.

Abdullah Öztoprak’ın Avustralya turnesi, 19 Nisan’da Melbourne’de devam edecek. Gösteri, Penola Arts Center Senior Campus’te yer alacak.