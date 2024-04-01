01 Nisan 2024 tarihinden itibaren Polis Genel Müdür (PGM) I. Yardımcısı mevkiine atanan Ali ADALIER ile Polis Genel Müdür II. Yardımcısı mevkiine atanan Kaan Resa SAÇAR’a Polis Genel Müdürlüğü’nde bugün gerçekleştirilen törenle rütbeleri takıldı.

Törene Polis Genel Müdürü Kasım KUNİ, emekliye ayrılan Polis Genel Müdür Yardımcıları ile İlçe ve PGM-Bölüm Müdürleri katıldı.

Polis Genel Müdür I. Yardımcısı Ali ADALIER ve Polis Genel Müdür II. Yardımcısı Kaan Resa SAÇAR’ın özgeçmişlerinin okunmasının ardından rütbeleri takıldı.

Polis Genel Müdürü Kasım KUNİ yaptığı konuşmasında; Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman AYTAÇ ve Devlet büyüklerinin de onayı ile PGM I. Yardımcısı mevkiine atanan Ali ADALIER ile PGM II. Yardımcısı mevkiine atanan Kaan Resa SAÇAR’ı tebrik ederek yeni görevlerinde başarılar diledi.

Bu onurlu ve zorlu görevi tüm birimlerle uyum içerisinde çalışarak layıkıyla yapacaklarına dair inancının tam olduğunu belirten PGM KUNİ, emekliye ayrılan Polis Genel Müdür Yardımcıları Ahmet BEŞERLER ve Zafer ZAİFER’e da emeklilik yaşamlarında aileleri ile birlikte sağlık, huzur ve mutluluk diledi.