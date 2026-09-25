Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, dün akşam Değirmenlik’te düzenlenen kitle toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay'ın yaptığı açıklamaya göre, Değirmenlik'te ülke sorunlarını ve çözümlerine dair projelerini, politikalarını anlatarak vatandaşlardan gelen soruları cevapladı.

Özersay, Değirmenlik'te yaptığı konuşmada, son aylarda HP’ye devlet tecrübesi olan kişilerin katıldığını belirterek, “Artık çok daha güçlü bir kadromuz var.” dedi.

Ülke sorunlarının çözümünün liyakatten, denetimden ve herkese fırsat eşitliği sağlayacak şekilde partizanlığa son vermekten geçtiğini söyleyen Özersay, “Devletiz diyorsak devletin kurumlarını yeniden ayağa kaldırmamız şarttır” görüşünü paylaştı.

Çocukluğunun Değirmenlik’te geçtiğini de kaydeden Özersay parti olarak geçmiş tecrübelerinden ders çıkardıklarını, yeni dönemde ise uzun ömürlü hükümetlerin kurulması için bir duruş sergileyeceklerini kaydetti.

Ziyaret sırasında, Özersay’a, Genel Sekreter Turgut Alas, Genel Başkan Yardımcıları Ramadan Durmazer, Özgür Vehit ve Fevzi Tanpınar; Lefkoşa İlçe Başkanı Mustafa Kendir, Girne İlçe Başkanı Neşe Anibal, Gazimağusa İlçe Başkanı Duygu Uzun ile bazı HP üyeleri eşlik etti.