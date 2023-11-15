“Airbnb” isimli site üzerinden KKTC’deki oteller için yapılan konaklama rezervasyonlardaki artışın, Rum Meclisi Ticaret Komitesi toplantısında gündem olduğu haber verildi.

Elektronik platformlar aracılığıyla KKTC’deki otel konaklamaları için yapılan rezervasyonlarda yüzde 27 artış görüldüğünü, öte yandan bahse konu işletmelerin gelirlerinin bu yıl yüzde 50 oranında arttığını yazan Fileleftheros gazetesi, bu unsurların Rum Meclisi Ticaret Komitesi toplantısında ortaya konduğunu kaydetti.

Güney Kıbrıs’ta “Self Service” şeklinde hizmet veren tesislerin oluşturduğu dernek tarafından yapılan açıklamada, KKTC’deki turistik tesislerde konaklama ücretinin gecelik 120 Euro olduğu da ileri sürüldü.

Rum Dışişleri Bakanlığının konunun ele alınması için kısa süre içerisinde bir toplantı çağrısında bulunmasının beklendiğini kaydeden gazete, Turizm Müsteşarı Kostas Kumis’in ise yaptığı açıklamada, KKTC’ye yönelik geziler planlayan tur operatörleri tespit edildiği zaman, Dışişleri Bakanlığı'nın bilgilendirildiğini söylediğini iletti.

Kumis, elektronik platformların temsilcileri nezdinde 2019 yılında girişimlerde bulunduklarını ve Rum Yönetimi olarak aldıkları cevabın, bunların KKTC için hizmet vermeyi bırakmayacakları şeklinde olduğunu aktardı.

“Booking” isimli platform konusunda ise Rum Dışişleri Bakanlığı tarafından girişimlerde bulunulduğunun söylendiği yazan gazete, bunun sonucunda platforma otel konaklama yerlerinin kuzeyde bulunduğuna dair küçük bir metin konulduğunu ekledi.