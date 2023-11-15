Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün akşam Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’le telefonda görüştüğü ve görüşmede Kıbrıs sorunuyla ilgili temsilci atanması konusu yanı sıra Pile meselesi ve Gazze’ye yönelik insani koridor meydana getirilmesi konularının ele alındığı haber verildi.

Fileleftheros gazetesi “Temsilci İçin Alternatif Çözüme Gidiyor” başlıklı haberinde, BM Genel Sekreteri Guterres’in dün akşamki telefon görüşmelerinde Hristodulidis’e, Kıbrıs sorunuyla ilgili temsilci atanması konusunda ilerleyeceğini söylediğini ileri sürdü.

Hristodulidis-Guterres görüşmesinden temsilci konusunda, Avustralyalı Julie Bishop’un reddedilmesinin ardından Guterres’in şu an alternatif bir çözüm aradığının ortaya çıktığını kaydeden gazete, haberinin devamında Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in telefon görüşmesinin ardından yaptığı açıklamaya yer verdi.

Letimbiotis açıklamasında Hristodulidis’in “temsilci atanmaması için yapılan itirazların hiçbir temeli olmadığını ve böyle bir gelişmeyi engellememesi gerektiğini söylediğini” iletti.

Elde ettiği bilgilere dayanarak, BM Genel Sekreteri Guterres’in Hristodulidis’e temsilci atanması konusuna devam edeceği güvencesi verdiğini iddia eden gazete, aynı bilgilere dayanarak, Guterres’in Kıbrıs sorunuyla ilgili temsilci atanması için aklında olan kişi konusunda kartlarını Hristodulidis’e açmadığını belirtti.

BM Genel Sekreterinin Avustralya eski Dışişleri Bakanı Julie Bishop’u önerdiğini, Rum hükümetinin ise bu atama konusunda olumlu olduğunu yazan gazete, Türk tarafının ise Avustralya’nın Rum Yönetiminin de katıldığı Commonwealth üyesi olmasından ötürü Bishop’u reddettiğini öne sürdü.

Gazeteye göre Letimbiotis, Hristodulidis’in telefon görüşmesi sırasında BM Genel Sekreterine, müzakerelerin yeniden başlaması için gösterdiği çabalar ve Kıbrıs sorununun uzlaşılan çerçeve temelindeki çözümüne ilişkin çabalara olan bağlılığından ötürü teşekkür etmesinin ardından, müzakerelerin yeniden başlaması perspektiflerini araştıracak bir temsilcinin en kısa sürede atanması gerektiğini ve tüm prosedürün mümkün olduğunca çabuk gerçekleşmesi ihtiyacını vurguladığını da aktardı.

Letimbiotis, Hristodulidis’in Pile konusunda uzlaşılanların hemen hayata geçirilmesi ve BM ile sağlanan uzlaşının tüm maddelerinin uygulanması gerektiğini Guterres’e aktardığını da ifade etti.

Gazze’ye kesintisiz insani yardım sağlanması için denizden bir insani koridor oluşturulması çabası konusunda ise Letimbiotis, Hristodulidis’in konu hakkında Guterres’e gönderdiği mektup ve Paris’te gerçekleştirdiği görüşmelerin akabinde, Guterres’i konuyla ilgili teknik istişareler ve Güney Kıbrıs ile İsrail arasında teknokratik düzeyde yapılan görüşmelerden ortaya çıkan şeyler konusunda bilgilendirdiğini iletti.

Letimbiotis, Hristodulidis’in Guterres’i Rum Yönetiminin Gazze’deki insani krizle mücadele edilmesi için, uluslararası toplumun faaliyetlerinin koordine edileceği bölgesel bir merkezi misafir etmeye hazır olduğu konusunda bilgilendirdiğini de ekledi.

Gazete “Veto İçin Çıkmaz Öngörüyor” ara başlıklı haberinde ise, Hristodulidis’e dış politika konularıyla ilgili kararlar alınması konusunda AB’deki oybirliğinin kaldırılması konusunu siyasi parti başkanlarıyla ele alıp almadığı ve Hükümet Sözcüsü Letimbiotis’in “emniyet supaplarıyla” ilgili ifadelerinin sorulduğunu yazdı.

Buna yanıtında, an azından AB düzeyinde resmi olarak böyle bir konunun ortaya konmadığını, gayri resmi istişareler olduğunu ve bunun AB’yi meşgul eden bir konu olduğunu dile getiren Hristodulidis, kendisinin her şeyden önce veto kaldırılması konusu da dâhil olmak üzere diğer tüm konulara dokunmak için Avrupa’nın çıkarının ne olduğunu ve AB’nin menfaatini belirlemeleri gerektiğini söylediğini anımsattı.

Hristodulidis, şu ana kadar yapılan gayri resmi istişarelere göre, bunun devam edeceğini düşündüğü bir konu olmadığını söyleyebileceğini de sözlerine ekledi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis ise konuyla ilgili dünkü açıklamasında, Rum Yönetiminin, özellikle AB’nin küçük üye devletleri için ulusal hayati çıkarlarını güvenceye alabilecek emniyet supapları bulunmasına bağlı olarak, yapıcı bir tutum takınarak AB’deki veto konusuyla ilgili görüşme yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Konunun, Berlin’de düzenlenen ve Hristodulidis’in de katıldığı AB üye devletleri liderleri çalışma yemeğinde ele alınıp alınmadığı konusunda ise Letimbiotis, yemekteki tartışmanın odak noktasının bu olmadığını sözlerine ekledi.

-Miçotakis-Scholz görüşmesi

Alithia gazetesi ise haberinde, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un Berlin’de yaptıkları görüşmede Kıbrıs sorununun da ele alındığını yazdı.

Ortak hedeflerinin Kıbrıs müzakerelerinin BM kararları temelinde yeniden başlaması olduğunu dile getiren Miçotakis, BM’nin Kıbrıs sorunuyla ilgili temsilci atanması kararından memnuniyet duyduklarını sözlerine ekledi.