Türkiye’nin Süperstarı Ajda Pekkan, dün akşam Chamada Prestige Hotel’de gerçekleştirdiği özel konserle izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Otelin seçkin atmosferinde düzenlenen etkinlik, yoğun katılımın yanı sıra büyük beğeni topladı.

Gece boyunca Ajda Pekkan’ın yıllara damga vuran şarkıları salonda büyük coşku yaratırken; sanatçının sahne enerjisi, zarafeti ve etkileyici yorumları, özenle hazırlanan repertuvarı ve güçlü orkestrasıyla birleşerek performansını daha da etkileyici bir hale getirdi.

Pekkan, gecenin sonunda uzun süre ayakta alkışlanırken; sanatçının güçlü sahne duruşu ve Chamada Prestige Hotel’in başarılı organizasyonu, bu özel geceyi sezonun en dikkat çekici etkinliklerinden biri hâline getirdi.

Pekkan konser sırasında yakın zamanda aramızdan ayrılan değerli sanatçımız Muazzez Abacı’yı da sevgi ve rahmetle anarak geceye anlamlı bir dokunuş kattı.

Böylesine etkileyici bir performansla Ajda Pekkan, hem izleyicilerin hafızasında derin bir iz bıraktı hem de Chamada Prestige Hotel’de müzik dolu unutulmaz bir geceye imzasını atmış oldu.