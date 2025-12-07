Geçtiğimiz hafta sonu Kıbrıs Chamada Prestige Hotel ‘de sahne alan şarkıcı Altay, otelin konuklarına müzik ziyafeti çekti. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Altay, Kıbrıs’ı çok seviyorum birazdan sahnede olucam içerdeki enerji müthiş. Kafamda bulunam bandanayı çok seviyorum, onunla bir bütün olduk. Her sahnemde bandanamı takıyorum. Bu bandana bir çok dinleyicimde de var. Evde ikiyüz adet bandanam var.

2026 da sekiz şarkılık bir albüm geliyor. Şarkımın biri de sevgili Sinan Akçıl’a ait. 2026 da çok güzel aşk, şarkıları geliyor. Aşıklar bu şarkıları dinleyince çok mutlu olacak. Aşkını haykırmak isteyenler bu şarkılarla çok mutlu olacaklar. Genç rapçi, arkadaşları başarılı buluyorum. Bazı rap, şarkılarımı repertuarıma alıyorum. Gençler başarılı yolları açık olsun. Bu aralar Rap, müziği biraz ön plana çıktı ama bizim pop, sanat müziği ve arabesk hiçbir zaman ölmez. Güzel müzik yapan herkes türk halkı tarafından takdir ediliyor. Benim için vazgeçilmez olan arabesk. Bizim her müziğimizin içinde arabesk var. O yüzden arabesk bizim vazgeçilmezimiz. Türk, halkının buradan yeni yılını kutlar, sağlık ve mutluluklar dilerim.