KKTC’deki eski Rum mallarının alım-satımına karıştığı gerekçesiyle 30 Aralık’ta İtalya’da tutuklandıktan sonra Güney Kıbrıs'a iade edilen, ardından teminatla serbest bırakılan Kıbrıslı Türk Avukat Akan Kürşat’ın dün yeniden Lefkoşa (Rum) Kaza Mahkemesi’ne çıkarılması ve aleyhindeki cezai kovuşturmanın tehir edilmesine ertelenmesi dair haberler, güneyde yayımlanan gazetelerde geniş şekilde yer buldu.

Politis gazetesi “Tek Tanık Öldü ve Soruşturma Öksüz Kaldı” başlıklarıyla manşetten ve iç sayfadan geniş yer verdiği haberinde, Başsavcının iddia makamının kilit tanığının hayatını kaybetmesi gerekçesiyle Kıbrıslı Türk Avukat Akan Kürşat aleyhindeki ceza soruşturmasının ertelenmesine karar verdiğini yazdı.

Hayatını kaybeden kişinin tanıklığının tek olduğunu yazan gazete, “Klepini”de (Arapköy) mülk satın almış olan bu kişinin ne zaman öldüğünün soru işareti teşkil ettiğini ve iddia makamının da mahkeme önünde bunu belirtmediğini kaydetti.

Dün Lefkoşa (Rum) Kaza Mahkemesine çıkan Kürşat’ın, Hukuk Dairesinin, aleyhindeki ceza soruşturmasını askıya almasına dair kararını “rahatlamış bir şekilde” dinlediğini yazan gazete, davayla ilgili olayları zaman sırasıyla ortaya koyan iddia makamı sözcüsü Maro Haralambus’un, Kürşat’ın 30 Aralık'ta İtalya’da tutuklandığını ve tutuklanmasının hemen ardından davada iddia makamının kilit tanığı olan İngiliz vatandaşı Kenneth Walter Hawkins’in bulunması için harekete geçildiğini kaydetti.

Hedeflenen şeyin söz konusu kişinin bulunması ve duruşmaya tanık olarak çağrılması olduğunu kaydeden gazete, 19 Şubat 2024'te, birçok çabanın ardından Rum polisinin İngiliz makamları tarafından Kenneth Walter Hawkins’in hayatını kaybettiği konusunda resmi olarak bilgilendirildiğini belirtti.

Gazeteye göre iddia makamı sözcüsü, “Söz edilen tanığın hayatını kaybetmesine bağlı olarak, mevcut ceza davası çerçevesinde sanık aleyhinde herhangi bir suç isnat edecek başka bir tanıklık bulunmuyor. Hayatını kaybeden kişinin tanıklığı tekti. Bundan ötürü Başsavcı mevcut ceza soruşturmasını askıya almak zorundadır” ifadelerini de kullandı.

-“Cevapsız sorular”

Cezai kovuşturma davasının bozulmasının bazı soru işaretlerine neden olduğunu ve iddia makamının en azından mahkeme önünde bunlara yanıt vermediğini de yazan gazete, cevapsız kalan sorulardan birinin davanın tek kilit tanığı olarak addedilen İngiliz tanığın ne zaman öldüğü olduğunu belirtti.

İkinci sorunun ise “Girne’ye bağlı Arapköy’de inşa edilen projedeki toplam 335 konutla ilgili olarak ifadeye çağrılmak için başka alıcılar bulunmadı mı?” şeklinde olduğunu aktaran gazete, üçüncü olarak ise ceza soruşturmasının askıya alınması haricinde, Kürşat’ın Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportunun yenilenmesi konusunda da cevaplar verilmesi gerektiğini kaydetti.

-Eski Rum Barolar Birliği Başkanı

Eski Rum Barolar Birliği Başkanı Hristos Kliridis ise “Sigma’ya” dün yaptığı açıklamada, görünüşe göre Kürşat’ın Güney Kıbrıs’a gelmesinin ayarlandığını, çünkü Kürşat’ın başlangıçta buna itiraz ettiğini söyledi.

Belli ki Rum tarafındaki yetkililerin Kürşat’a şu veya bu şekilde serbest bırakılacağını söylediklerini çünkü tanığın öldüğünü ve bu yüzden Kürşat’ın Güney Kıbrıs’a gelmeye razı olduğunu savunan Kliridis, bu yüzden Kürşat’ın Güney Kıbrıs’a gelmesinin “anlaşmalı bir oyun olduğunu” düşündüğünü iletti.

Gazeteye göre Akan Kürşat ise dün Kıbrıs Haber Ajansı'na (KİPE) yaptığı açıklamada, Rum yetkililere ve özellikle de Başsavcıya davaya sağduyuyla yaklaşmasından ötürü teşekkür ederek, adaletin yerini bulacağından hiç şüphesi olmadığını ifade etti.

Alithia gazetesi ise “Kıbrıslı Türk Avukatı Serbest Bıraktık” başlığıyla yer verdiği haberinde, gazetenin “davanın esas boyutunun politik olduğunu ve mülkiyetle alakalı olduğunu teyit ettiğini” aktardı.

Haberinde Ekologlar ve Çevreciler Hareketi ile ELAM’ın tepkisine de yer veren gazete, Ekologlar Hareketinin yaptığı açıklamada davanın geri çekilmesinin Başsavcılığın kontrol dışı olmasının haricinde tehlikeli de olduğunu gösterdiğini, ELAM’ın ise açıklamasında söz konusu gelişmeyi Rum Yönetimi açısından hata olarak nitelendirdiğini ekledi.

Haravgi’de yer alan habere göre Güney Kıbrıs Adalet Bakanı Marios Hartsiotis ise açıklamasında davayla ilgili kararı inceleyeceğini ve yorumlayacağını söyledi.

Haber Fileleftheros gazetesinde “Hiç Gerçekleşmeyen Davayla İlgili Olarak Sinir Bozucu Soru İşaretleri- Tanık Öldü ve Yetkili Makamlar Tanıksız Kaldı- Hristos Kliridis: Kıbrıslı Türk Avukatla İlgili Dava Başından Beri Harika Bir Oyun- Aranan Diğer İki Kişiyle İlgili Olarak Ne Olacağı Belirsiz”, Haravgi’de ise “Tek Tanığın Ölmesinden Ötürü Kürşat Suçlamalardan Kurtuldu” başlığıyla yer aldı.