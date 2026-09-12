Güney Kıbrıs Başpiskopos Yeorgios, Rum halkına “Kıbrıs’ın Türkleştirilmesine karşı” herkesin çalışması çağrısında bulundu.

Başpiskopos YeorgiosAthienu (Kiracıköy) Belediyesi’nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada bu mesajı verdi.

Başpiskopos Yeorgios ise konuşmasında, “Athineu’nun” geçtiğimiz yüzyılın kazanımlarından yararlanması gerektiğini söyledi.

Yeorgios buna paralel olarak “Athienu ve genel olarak Kıbrıs’ın Türkleştirilmesinin önlenmesi için herkesin çalışması gerekir” çağrısında bulunarak, bunun Türkiye’nin net hedefi olduğunu öne sürdü.