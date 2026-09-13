Limasol’da dün Rum polisinin iki eve gerçekleştirdiği baskında, 126 kilodan fazla uyuşturucu madde ele geçirdiği, uyuşturucu maddenin İsrail’den Güney Kıbrıs’taki limanlara lüks yatlarla getirildiği bilgisinin bulunduğu belirtildi.

“Alphanews” ve diğer haber siteleri, Rum polisinin gerçekleştirdiği operasyonda bir İsrailli ve bir de Filistinli çifti tutukladığını, ele geçirilen uyuşturucu maddenin ise büyük oranda “ketamin” olduğunu yazdılar.

Tutuklanan 4 zanlının dün çıkarıldıkları mahkemede ortaya çıkan bilgilerin ise, söz konusu uyuşturucu maddelerin inşaat malzemesi kutuları içerisinde lüks yatlarla İsrail’den Limasol ve Larnaka’daki marinalar ve limanlara getirildiklerini ortaya koyduğu aktarıldı.

Zanlılar hakkında 8 günlük tutuklama kararı verilirken Rum polisinin araştırması ise sürüyor.