Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri Serhat Akpınar, hiç kimsenin Demokrat Parti’nin ortaya koyduğu irade ve emeği kendi siyasi propagandasının malzemesi yapamayacağını belirtti.

Akpınar, Girne Antik Limanı’nın DP’nin sorumluluğundaki Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı tarafından hazırlanmış, yönetilmiş ve tamamlanmış olduğunu vurguladı.

DP Genel Sekreteri Serhat Akpınar, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin, kimin ne yaptığını da, kimin sadece hazır eserin önünde fotoğraf verdiğini de çok iyi bildiğini belirterek, “Seçim yaklaşırken herkesi biraz daha dikkatli davranmaya davet ediyoruz” dedi.

Girne Antik Limanı’nın her ihalesinde, her projesinde, her aşamasında imzası bulunan bakanlığın; Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı olduğunu ifade eden Akpınar, bugün çıkıp, hiçbir ayrım yapmadan “Biz yaptık” diyerek, koca bir projeyi tek bir siyasi partinin hanesine yazmaya kalkışmanın, siyasi etikle de koalisyon ahlakıyla da bağdaşmadığını söyledi.

Akpınar, düne kadar “Yapamayacaksınız", “Yarım bırakacaksınız”, “Girne esnafını mağdur ediyorsunuz” diyerek, bu projeye karşı çıkanların, bugün biten eserin önünde fotoğraf verip sahiplenmeye çalıştığını ve bunun emek hırsızlığı olduğunu savundu.

“Koalisyon hükümeti demek, ortak sorumluluk demektir. Demokrat Parti bugüne kadar hiçbir ortak hükümet yatırımının önüne kendi logosunu koyarak 'yalnız biz yaptık' deme seviyesine düşmemiştir. Çünkü devlet işleri parti reklamı değildir” ifadelerine yer veren Akpınar, eğer bugün Girne Antik Limanı yeniden hayat bulmuşsa, bunun arkasında yıllarca süren planlama, teknik çalışma, cesaret ve kararlılık olduğunu belirtti.