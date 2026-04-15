Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri Serhat Akpınar, faili, kaynağı ve kimler tarafından gerçekleştirildiği henüz netleşmemiş saldırılar üzerinden bazı çevrelerin hükümeti ve devlet yapısını hedef göstermeye çalıştığını belirterek, bu yaklaşımın sorumluluk anlayışıyla ele alınmadığı takdirde “siyasi fırsatçılığa” dönüşeceğini söyledi.

KKTC’nin, sosyal medya üzerinden yürütülen algı operasyonlarına teslim edilecek kadar zayıf bir ülke olmadığını vurgulayan Akpınar, siber saldırıların araştırılacağını ve sorumluların ortaya çıkarılacağını kaydetti.

Akpınar yaptığı yazılı açıklamada, sürecin yalnızca bir siber saldırı değil, aynı zamanda bir algı operasyonu niteliği taşıdığını belirterek, halkı provokasyonlara kapılmamaya çağırdı.

Bu süreçte herkesin diline, üslubuna ve sorumluluğuna dikkat etmesi gerektiğini ifade eden Akpınar, ülkenin dijital egemenliğini kuracak, siber güvenliğini güçlendirecek ve kurumsal reflekslerini en üst seviyeye çıkaracak iradeye sahip olduğunu belirtti.

- “Toplumsal güven duygusunu hedef alan organize bir sürecin hayata geçirildiğini görüyoruz”

Akpınar, ülkede yaşanan ve “sözde” olarak nitelendirdiği siber saldırıların medya kuruluşları, siyasetçiler, milletvekilleri ve iş dünyasını hedef almaya devam ettiğini belirterek, bireysel ve kurumsal mağduriyetlerin yanı sıra toplumsal güven duygusunu hedef alan organize bir sürecin hayata geçirildiğini ifade etti.

Akpınar, henüz faili, kaynağı ve kimler tarafından gerçekleştirildiği netleşmemiş saldırılar üzerinden bazı çevrelerin “büyük bir öfke ve aceleyle” hükümeti ve devlet yapısını hedef göstermeye çalıştığını belirterek, “Bu yaklaşım sorumluluk anlayışı ile ele alınmadığı sürece, düpedüz siyasi fırsatçılığa dönüşmektedir” dedi.

Kimliği belirsiz yapılar üzerinden kesin yargılara varılmaması gerektiğini belirten Akpınar, bu tür yaklaşımların sürmesi halinde toplumsal ayrışmayı derinleştireceğini söyledi.

- “Söz konusu saldırılar toplumsal fay hatlarını tetiklemek amacıyla planlanmış olabilir”

Akpınar, yaşanan sürecin doğru okunması gerektiğini de belirterek, söz konusu saldırıların ülke içindeki güvenlik açıklarını test eden profesyonel yapılar tarafından toplumsal fay hatlarını tetiklemek amacıyla planlanmış olabileceğine işaret etti.

Bu süreçte bazı kişilerin de ortaya çıkarak kendilerine rol biçmeye başladığını dile getiren Akpınar, “Hiçbir veri ve gerçeklik olmadan halk adına öfke üretip kahramanlık oynayanlar ne topluma hizmet eder ne de demokrasiyi güçlendirir” dedi.

- “Kimse toplumu germeye ve kutuplaştırmaya kalkmamalı”

“Hiç kimse kanıtsız ithamlarla devlet kurumlarını hedef alarak toplumu germeye ve kutuplaştırmaya kalkmamalıdır. KKTC, sosyal medya üzerinden yürütülen algı operasyonlarına teslim edilecek kadar zayıf bir ülke değildir” diyerek açıklamasına devam eden Akpınar, siber saldırıların araştırılacağını ve sorumluların ortaya çıkarılacağını kaydetti.

Bu süreçte herkesin diline, üslubuna ve sorumluluğuna dikkat etmesi gerektiğini belirten Akpınar, “Yapılan her sorumsuz açıklama, saldırıyı yapanların ekmeğine yağ sürmekten başka bir anlam taşımayacaktır” dedi.

Akpınar ayrıca, hayat pahalılığına yönelik düzenlemeler, fiber altyapı projeleri ve ülkenin geleceğini ilgilendiren stratejik adımların tartışıldığı bir dönemde sürecin manipülatif bir zemine çekilmesinin tesadüf olmadığını ifade etti.

- “Süreç yalnızca siber saldırı değil, algı operasyonu”

“Bu süreç yalnızca bir siber saldırı süreci değildir, aynı zamanda bir algı operasyonudur” diyen Akpınar, halkı provokasyonlara kapılmamaya çağırdı.

Bilinmeyen üzerinden düşman üretilmemesi ve toplumsal barışın siyasi rant uğruna riske atılmaması gerektiğini vurgulayan Akpınar, ülkenin dijital egemenliğini kuracak ve siber güvenliğini güçlendirecek iradeye sahip olduklarını ifade etti.

Gereken adımların atılacağını belirten Akpınar, “Bu devlet de, bu halk da ne sahipsizdir ne de yönsüzdür” diyerek, Demokrat Parti’nin devlet ciddiyetini, halkın birliğini ve ülkenin geleceğini koruma kararlılığını vurguladı.