Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Ulusal Birlik Partisi (UBP) Belediye Başkan Adayı Mehmet Aktunç, belediye meclis üyesi adaylarıyla birlikte Ortaköy, Marmara ve Taşkınköy spor kulüplerini ziyaret ederek projelerini anlattı.

Ziyaretlerde spor kulüplerinin önemine dikkat çeken Aktunç, belediye kaynaklarının farklı spor branşlarına daha etkin aktarılacağını ve kulüplerin destekleneceğini belirtti.

Lefkoşa’da insanı merkeze alan bir yönetim anlayışı benimseyeceklerini ifade eden Aktunç, geçici çözümler yerine kalıcı ve sürdürülebilir projelerle kentin sorunlarını çözmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Aktunç, “Lefkoşa’ya başkent gibi bakılmalı, başkent gibi düşünülmeli ve başkent gibi yönetilmeli” dedi.